اليابان | من النسيج إلى المانغا: شركات يابانية عريقة تحتفل بمحطات تاريخية في 2026

اقتصاد 14/02/2026

تستعد أسماء يابانية عريقة خلال 2026 للاحتفاء بقرنٍ كامل من الإبداع والتأثير؛ من شركات نسيج كبرى شكّلت ملامح الصناعة الحديثة، إلى أول مشروع لعائلة تويودا التي انطلقت منه حكاية تويوتا العملاقة، وصولًا إلى شويشا، دار القصص المصوّرة التي صاغت خيال أجيال. مئة عام ليست مجرد رقم، بل سيرة تحوّلٍ ممتدة بين الحرفة والصناعة والثقافة.

الاحتفال بمئوية أكثر من 2000 شركة

وفقًا لبيانات جمعتها شركة تيكوكو داتابانك، ستحتفل 2371 شركة يابانية بمئويتها في عام 2026، بينما ستحتفل 17,939 شركة بمرور 50 عامًا على تأسيسها. وفي المجمل، ستحتفل 145,159 شركة بذكريات عقدية مختلفة.

من بين الشركات التي تحتفل بمئويتها شركة تويوتا إندستريز كوربوريشن (Toyota Industries Corporation)، وهي أول مشروع لعائلة تويودا التي تقف وراء عملاق السيارات تويوتا اليوم. تأسست الشركة في مدينة كاريا بمحافظة آيتشي في نوفمبر 1926 بهدف تصنيع وبيع النول الآلي من النوع G الذي اخترعه تويودا ساكيتشي، جد تويودا أكيو رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كوربوريشن. اخترع ساكيتشي نولًا يدويًا في عام 1890، ثم حصل على سلسلة من براءات الاختراع وطبقها في صناعات الغزل والنسيج. وبعد أكثر من 30 عامًا من اختراعه الأول، نجح في عام 1924 في تطوير نول آلي ثوري يعمل دون توقف دون الحاجة إلى تغيير المكوك يدويًا.

تحتفل شركتان أخريان في صناعة النسيج أيضًا بمئويتهما: توراي إندستريز (سابقًا تويو رايون) وكوراراي (سابقًا كوراشيكي كينشوكو). أُسست كلاهما بهدف الإنتاج التجاري للرايون، وهو ألياف صناعية تشبه الحرير وكانت الأولى من نوعها في ذلك الوقت. يُظهر ذلك بوضوح أن صناعات النسيج والأقمشة كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد الياباني في أوائل القرن العشرين.

شركة أخرى تحتفل بمئويتها هي شوئيشا (Shūeisha)، المعروفة بنشر مجلة المانغا الأسبوعية ”شونن جمب“ (Weekly Shōnen Jump)، التي بدأت فيها أعمال عالمية شهيرة مثل كابتن تسوباسا، دراغون بول، سلام دانك، وديمون سلاير: كيميتسو نو يا إيبا.

شركات يابانية رئيسية تحتفل بمئويتها في عام 2026

شركة تحتفل بذكرى أكبر هي كيكاوا، التي تأسست في عام 1626 في بداية فترة إيدو (1603–1868)، وبائع منتجات السلمون المعالجة ستحتفل بمرور 400 عام على تأسيسها. في الوقت نفسه، ستحتفل شركة الطباعة الشاملة داي نيبون برينتينغ بمرور 150 عامًا.

شركات رئيسية تحتفل بذكرى سنوية في عام 2026

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: النول الآلي الذي يغير المكوك دون توقف والذي أكمله تويودا ساكيتشي في عام 1924. بإذن من شركة تويوتا موتور كوربوريشن. في عام 2000، تبرعت تويوتا بواحدة من هذه الآلات إلى متحف العلوم في لندن)