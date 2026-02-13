الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - النفاذ الوطني وخطوات التسجيل في نفاذ .. النفاذ الوطني بلدي

يعد النفاذ الوطني الموحد من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية التي تعمل على إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني وذلك حتى يتمكن المواطن والمقيم التسجيل بالخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية في سهولة ويسر عبر انسيابية خاصة يتمتع بها نفاذ ومن خلال تلك الهويات التي يعمل عليها نفاذ وهي الربط بين كل الجهات الحكومية التي يحتاج لها المواطن.

خطوات التسجيل في النفاذ الوطنى السعودى

يعد النفاذ الوطني الموحد من أهم المنصات الوطنية الموحدة التي من خلالها تتمكن الجهات من الوصول لبياناتك وخدماتك الحكومية بكل سهولة ويسر دون التعرض لنسيان إحدى البيانات التي قد تؤخر حصولك على خدمة ما، أيضاً يمكن تسجيل الدخول لمنصة النفاذ الوطني الموحد من خلال الدخول الى منصة نفاذ بإتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة gov.sa

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة خاصة تسمى الملف الوطني ثم سجل الدخول عبر خدمة SOS أو خدمة أبشر

عليك اختيار الخدمة التي تحتاج إليها وأنجز خدمتك في سهولة ويسر مع التأكد من صحة البيانات.

هذه هي الخطوات التي تتمكن من خلالها الدخول إلى منصة النفاذ الوطني الموحد لتحري ما تحتاج إليه من معاملات حكومية.

رابط منصة النفاذ الوطني

أطلقت الحكومة السعودية منصة نفاذ لإنجاز العديد من المصالح الحكومية من العديد من الجهات وذلك من خلال فقط زيارة الموقع الرسمي واتباع الخطوات السابقة، حيث تتمكن من إنجاز العديد من الخدمات عن طريق الموقع، وهو يوفر الكثير من الوقت والجهد فقط عن طريق الإنترنت يمكن انحاز مهامك.