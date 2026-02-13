الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - هل يمكن آخذ قرض بدون التزامات في السعودية؟ وما هي شروط الحصول على هذا النوع من القروض؟ فالعديد من الأفراد يرغبون في معرفة البنك الذي يوفر لهم الحصول على تمويل أو قرض بدون وجود التزامات مالية على المُقدم؛ لذلك من خلال موقع لحظات نيوز سوف نتناول الحديث حول هذا الأمر وما إذا كان مُمكنًا أم لا.

هل يمكن آخذ قرض بدون التزامات في السعودية

في الآونة الأخيرة ظهر تساءل من قِبل عدة أشخاص في المملكة العربية السعودية يُريدون معرفة هل يمكن آخذ قرض بدون التزامات في السعودية، فتأتي الإجابة أنه نعم يمكن أخذ قرض بدون وجود أي التزامات المالية.

البنوك التي تُتيح أخذ قرض بدون التزامات في السعودية

بعد الإجابة عن سؤال هل يمكن آخذ قرض بدون التزامات في السعودية، فمن الجدير بالذكر توضيح أن بنك الراجحي وبنك الرياض في المملكة العربية السعودية يُتيحان فرصة أخذ قرض بدون وجود التزامات مالية، وهذا يتم تبعًا للشروط التي يُحددها كل بنك على حدة، ونعرض هذا خلال السطور التالية:

1- طلب تمويل شخصي دون التزامات من بنك الراجحي

يسمح مصرف الراجحي السعودي بأخذ تمويل شخصي دون التزامات مالية على العميل، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي “من هنا“. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة أعلى الصفحة الرسمية. بعد ذلك يتم إدخال كافة بيانات التسجيل المطلوبة. من ثم اختيار “نموذج التمويل الخاص ببنك الراجحي”. سوف يُطلب تدوين كافة البيانات والمعلومات للحصول على التمويل. النقر على “منتجات التمويل” الموجودة ضمن القائمة المعروضة في الصفحة الرئيسية. بعد ذلك إضافة كافة البيانات الخاصة بخدمة التمويل بصورة واضحة وسليمة. من ثم يقوم البنك بالاطلاع على تفاصيل الطلب الخاص بالعميل، وعند الموافقة عليه سيصل إشعار للعميل على الفور بالموافقة عبر رسالة نصية على الهاتف. يقوم العميل بالتوقيع على سند الأمر الخاص به.

2- طلب تمويل شخصي دون التزامات من مصرف الرياض

يتمكن الأفراد من الحصول على قرض دون التزامات مالية من خلال بنك الرياض، وهذا تبعًا لأحكام وشروط الشريعة الإسلامية، ويتم الأمر عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع بنك الرياض الإلكتروني “من هنا”. من ثم النقر على أيقونة “أفراد” من أعلى الصفحة الرسمية. النقر على أيقونة “تمويل”. تظهر قائمة منسدلة بها عدة خيارات. اختيار قائمة التمويل الشخصي، ومنها النقر على خانة “التورق”. النقر على خانة “التقدم بطلب”. سوف يظهر نموذج تقديم الطلب. يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. بعد الانتهاء النقر على زر “حاسبة التمويل”، والعمل على استئناف الطلب.

شروط الحصول على قرض بدون التزامات من بنك الرياض ومصرف الراجحي

أتاح بنك الرياض ومصرف الراجحي الحصول على قرض شخصي بدون التزامات مالية على العميل، وهذا تبعًا لتوفير الشروط التي أعلنوا عنها عبر اللائحة التنفيذية، وتأتي تلك الشروط على النحو الآتي:

أن تكون مدة الخدمة 6 شهور للوافدين كحد أدنى.

يُشترط ألا يكون العميل له أكثر من 3 قروض، أو تتخطى نسبة الحسم من راتبة 33%.

ينبغي أن يكون العميل قد قام بسداد أكثر من 70% من قيمة القروض التي حصل عليها مسبقًا.

في حال الوافدين يتم تقديم كشف الراتب إلى بنك الرياض لآخر 3 أشهر.

توفر الحاسبة وجود تمويل شخصي بجانب إمكانية عدم تحويل الراتب.

يجب ألا يقل عُمر العميل عن 18 عام إذا كان سعودي الجنسية، ولا يقل عن 22 عام للمُقيمين في السعودية عند التقدم بطلب الحصول على هذا القرض.

من الضروري سداد 30% كحد أدنى من القسط الأول من القرض الجديد في مصرف الراجحي.

الموافقة على الشروط والأحكام التي يقرها كل من بنك الرياض ومصرف الراجحي.

يعتبر بنك الرياض ومصرف الراجحي من أهم البنوك الإسلامية التي تُتيح فرصة أخذ قرض شخصي بدون التزامات مالية، وهذا ما جعل عليهما إقبال كبير من العملاء للاستفادة من القرض تبعًا للشروط الخاصة بكل بنك.

أسئلة شائعة

ما هي المدة الزمنية التي يمكن بعدها استلام القرض؟

عند الموافقة على طلب القرض، سيتم الاستلام خلال 7 أيام.

ما هي قيمة الراتب الشهري للسعودي والمُقيم لآخر قرض بدون التزامات؟

قيمة راتب السعودي 3,000 ريال، والمُقيم 5,000 ريال سعودي.