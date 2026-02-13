الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 10:09 مساءً - من هو افضل دكتور جلدية وتناسلية بالرياض؟ وأين يعمل؟ حيث ينتشر أطباء الجلدية في الرياض ولكن الحاجة إلى معرفة أفضلهم تحتاج إلى الاطلاع على قائمة أفضل أطباء الجلدية والتناسلية في الرياض الذين نعرضهم عبر السطور التالية من خلال موقع لحظات نيوز حيث القدرة على معرفة أفضل أطباء الجلدية والتناسلية في الرياض.

يمكن معرفة أفضل دكتور جلدية وتناسلية في الرياض من خلال الاطلاع على قائمة الأطباء التي نعرضها عبر السطور التالية مع توضيح سعر الكشف لكل طبيب من أجل انتقاء الأنسب من بينهم، وهم:

1- دكتور مصطفى السعيد

هو استشاري طب الأمراض الجلدية، والحاصل على تقييم عالي من الكثير من المرضى الذي حصلوا على العلاج من خلاله، والذي ساعدهم في التخلص من المشكلات الجلدية التي يمرون بها، ويعمل في مستشفى السعودي الألماني الرياض، والتي تقع في الرياض، الصحافة، حي الصحافة طريق الملك فهد، وسعر الكشف 300 ريال سعودي.

2- دكتور شريف صلاح الدين

هذا الطبيب هو أخصائي الجلدية والتجميل والتناسلية، والمتخصص في علاج الثعلبة وحب الشباب والأمراض التناسلية، كما يعمل في مجال التجميل والليزر، ويعمل في عيادات هاو الطبي، والتي تقع في الرياض، النسيم المغربي، شارع اكثم بن صيفي مقابل حديثة البلدية، وسعر الكشف 70 ريال سعودي فقط.

3- دكتور تامر صلاح

هو طبيب جلدية وتجميل من أكفأ الأطباء والمتخصصين في علاج كافة الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة، ويعمل في عيادات نمار، وتقع في الرياض ـ العريجاء، علي بن شيبان، وسعر الكشف لديه 50 ريال سعودي.

4- دكتور محمد عبد المنعم

هو أخصائي أول في الجلدية، ورشحه الكثير من الأشخاص الذين كانوا يعانون من المشكلات الجلدية بمختلف أشكالها، وهو من الأطباء الحاصلين على الكثير من الشهادات والذي يتمتع بخبرة هائلة في مجاله، ويعمل في مستشفى دله نمار والتي تقع في الرياض ـ نمار، طريق ديراب الفرعي، وسعر الكشف 218 ريال سعودي.

يمكن انتقاء افضل دكتور جلدية وتناسلية بالرياض من بين الأطباء المعروضين في القائمة بحسب السعر المناسب على الأكثر للمريض، لأنه من الصعب المقارنة من حيث الكفاءة حيث يتمتع جميع المعروضين بكفاءة عالية وخبرة هائلة في العمل.