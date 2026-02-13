الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةمتى يصدر قرار العفو الملكي للسجناء 1447؟ والشروط اللازمة للشمول بالعفو؟.. وزارة الداخلية تجيب

متى يصدر قرار العفو الملكي للسجناء 1447؟ والشروط اللازمة للشمول بالعفو؟.. وزارة الداخلية تجيب

من أكثر الأسئلة ترددا على ألسنة أسر السجناء في المملكة العربية السعودية ويبحثون عن إجابةٍ له وهو “متى يصدر قرار العفو الملكي؟”، حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار قرار العفو عن بعض السجناء، وذلك بناء على التقارير التي تقوم بإصدارها وزارة الداخلية السعودية والمديريات العامة للسجون، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح شروط صدور العفو الملكي، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

متى يصدر قرار العفو الملكي 1447

قامت بعض المصادر بتوضيح أنه من المقرر أن يتم صدور قرار العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لجميع من تنطبق عليهم الشروط، وذلك في آخر أيام شهر شعبان وأول أيام شهر رمضان المبارك.

شروط صدور قرار العفو الملكي

ويتم إصدار العفو الملكي وفقا للشروط التي يحددها القانون السعودي ونقوم بتوضيحها فيما يلي:

يجب أن يكون السجين ملتزما بضوابط محددة دون صدور أي مخالفات منه داخل السجن.

يجب أن يكون السجين حسن السير والسلوك داخل السجن وتقوم إدارة السجن بالتأكيد على ذلك.

يجب أن يكون قد أتم نصف العقوبة المحكوم عليه بها.

يجب أن تؤكد إدارة السجن على أن السجين حسن السير والسلوك ويرغب في تصحيح مساره.

يجب أن يراقب السجين بواسطة إدارة السجن وذلك لفترة محددة بعد الإفراج عنه ليتم التأكد من حسن سيره وذلك حفاظا على أمن الوطن.

كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي

عملت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية جاهدةً على أن تقوم بتوفير موقع إلكتروني من أجل التقديم على العفو الملكي من خلاله، والآن سوف نقوم بتوضيح خطوات التقديم وهي كما يلي: