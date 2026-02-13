أوكرانيا: بإمكان الصين المساعدة في إنهاء الأزمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الجمعة، ​أنه دعا نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا، مضيفا أن بكين يمكن أن تساعد في ⁠إنهاء الأزمة المستمرة منذ أربع سنوات.

وأكد سيبيها لتلفزيون "نوفيني ​لايف" ‌الأوكراني، بعد اجتماعه ⁠مع ​وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "يمكن للصين أن تلعب دورا ‌مهما في تحقيق سلام عادل لأوكرانيا".

وأضاف "‌نقدر دعم الصين لسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، وأجرينا محادثة موضوعية وعملية ​للغاية".

ووصف سيبيغا، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء"، وأكد "ناقشنا جهود السلام ودور الصين المهم في تسهيل إنهاء الأزمة".

أما وانغ يي، فشدد خلال لقائه سيبيغا وفقا لبيان بثته محطة "سي سي تي في" الصينية الرسمية على أن العلاقات بين الصين وأوكرانيا يجب أن "تبقى على الطريق الصحيح"، مؤكدا أن بكين "مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية جديدة" لكييف.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله إن "من المشجع أن الحوارات المختلفة حول أزمة أوكرانيا تتقدم بشكل مكثف".

وقال "نحن ​على استعداد ‌للاستمرار ⁠في ‌التواصل مع أوكرانيا والعمل ‌مع المجتمع الدولي للعب دور بناء في ⁠التوصل إلى حل سياسي للأزمة".