مقتل 21 شخصاً جراء غرق مركب في نهر النيل بالسودان

ابوظبي - سيف اليزيد - الخرطوم (وكالات)

قتل 21 شخصاً على الأقل، جراء غرق مركبهم في النهر في ولاية نهر النيل في شمال السودان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيان وما أفاد شهود عيان.

وقالت السلطات المحلية في ولاية نهر النيل، أمس، إن 21 جثة انتُشلت، فيما يتواصل البحث عن بقية المفقودين ممن كانوا على متن المركب.

وبحسب البيان الذي لم يوضح سبب الحادث، «كان الركاب يعبرون نهر النيل بين قريتي طيبة الخواض وديم القراي في شمال الولاية، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم».

وأفاد شهود بأن المركب كان يحمل 30 شخصاً. وذكرت مصادر طبية أن 6 من ركاب المركب نجوا من الغرق.

وقالت المصادر إن «الحادث يكشف هشاشة وسائل النقل النهري وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة فضلاً عن الغياب التام للسلطات المحلية وفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في الساعات الأولى للحادث».

ويعتمد كثر من السودانيين في النقل النهري على مراكب تعمل بمحرك واحد يشغلها أفراد، فيما تشهد البنية التحتية للبلاد انهياراً جراء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.