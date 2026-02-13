اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نائب حاكم أم القيوين يحضر حفل زفاف عبدالعزيز بن فيصل القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام) 

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز بن فيصل القاسمي على كريمة يوسف بن عمير المهيري. 
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين. 
وبارك سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.

