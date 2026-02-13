العراق يعلن اكتمال ترحيل معتقلي «داعش» من سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني، أن أمس الخميس، هو موعد وصول آخر دفعة إلى العراق من المعتقلين المنتمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شمال شرق سوريا، مشيراً إلى إيداعهم في سجون شديدة الحراسة ببغداد.

وقال شواني، في تصريحات صحفية، إن «المعتقلين لن يُنقلوا إلى سجون إقليم كردستان، مثل سجن جمجمال أو سوسة، لكونها مخصصة للسجناء الجنائيين والمدنيين، فيما يُصنّف هؤلاء على أنهم إرهابيون».

وأوضح أنه من «بين الوافدين قيادات بارزة في التنظيم، بينهم أمراء، وشخصيات وُصفت بأنها شديدة الخطورة، وقد أُخضعوا لإجراءات أمنية مشددة».

وبحسب بيانات قيادة العمليات المشتركة العراقية، فقد جرى نقل نحو 5 آلاف معتقل حتى، أمس الأول، فيما تشير تقديرات أميركية إلى أن العدد الكلي المنقول من سوريا يبلغ 7 آلاف.

وينتمي المعتقلون إلى أكثر من 60 دولة، وغالبيتهم من الجنسية السورية.

وذكر شواني أن «العراق شكّل فريقاً أمنياً داخلياً للإشراف على عملية الاستلام، فضلاً عن تشكيل هيئة قضائية متخصصة لإعداد ملفات الدعاوى وتصنيف التهم وفق قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة».