كيف أحصل على وثيقة العمل الحر؟ كم وثيقة عمل حر أقدر اطلع؟ هذه الأسئلة كثيرًا ما يطرحها بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية وتحديدًا هؤلاء الذين يرغبون في مزاولة العمل الحر بدلًا من النظامي، والدخول في هذا المجال يحتاج إلى إصدار وثيقة رسمية، سنعرض من خلال موقع لحظات نيوز كيفية استخراجها والحد الأقصى من العدد المسموح باستخراجه منها.

بات بإمكان المواطن السعودي أن يستخرج وثيقة عمل حر إلكترونيًا عن بعد، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة العمل الحر ” من هنا “. الضغط على تبويب سجل معنا الموجود أعلى يسار الصفحة. ستظهر الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول. النقر على زر إنشاء حساب. ستظهر صفحة أخرى لتأكيد الحساب. كتابة رمز التحقق المرسل للمستخدم في رسالة نصية بالمربع المخصص له. ستظهر صفحة لتوثيق الحساب. ستظهر صفحة جديدة يطلب فيها من المستخدم إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية. إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. إرفاق الأوراق أو الروابط التي تثبت مزاولة مهنة معينة. الضغط على زر إصدار الوثيقة. يجب الانتقال إلى الملف الشخصي للتأكد من وجود إشعار يفيد بأن الوثيقة قيد المراجعة.

يتساءل بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الحد الأقصى لعدد إصدار وثائق العمل الحر، والإجابة هي أنه يمكن للمواطن أن يستخرج 5 وثائق للعمل الحر كحد أقصى للفرد الواحد، وإذا تم رفض الوثيقة فسوف يتم تنبيه الشخص بذلك، أما في حال قبولها ستتغير الحالة من قيد الانتظار إلى ساري.

شروط إصدار وثيقة العمل الحر 1447

لكي يتمكن الشخص من إصدار وثيقة العمل الحر يجب أن تتوفر لديه هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 60 عام.

أن يكون لدى المتقدم حسابًا في أبشر.

بمعرفة الإجابة عن سؤال كيف أحصل على وثيقة العمل الحر؟ كم وثيقة عمل حر أقدر اطلع؟، نلاحظ أن الحكومة السعودية تعمل على تنمية مجال العمل الحر وتسهل الطريق لمن يرغب في الانضمام إليه.