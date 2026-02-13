تكنولوجيا: توسيع نطاق معالجات Intel Panther Lake ليشمل فئة سعرية أقل: لينوفو تطلق أجهزة حاسوب محمول ThinkBook 14 و 16 G9 IPL الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت الضجة حول معالجات Panther Lake الجديدة تدور في الغالب حول الإصدارات الأكثر تكلفة. وقد بدأت لينوفو الآن في تحويل انتباهها نحو النماذج ذات الأسعار المنخفضة، حيث قامت بتوسيع النطاق السعري لمعالجات Panther Lake بنماذج بأسعار معقولة مثل Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL و ThinkBook 16 G9 IPL.

عندما أطلقت إنتل معالجات Panther Lake، كان التركيز الكبير للإصدار الجديد منصباً على المعالجات الأكثر تكلفة، وهي المعالجات البارزة في التشكيلة الجديدة – وتحديداً Intel Core Ultra X9 و X7. وقد حصلت تلك المعالجات المتميزة على تغطية صحفية واسعة، لكنها ربما لن تهيمن على حصة السوق، نظراً لأنها ستقتصر في الغالب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر تكلفة.

وفي أسفل السلسلة الغذائية توجد معالجات Panther Lake العادية، مثل Intel Core Ultra 7 355، وهي شريحة ثمانية النواة مع حل iGPU مخفف – وهي أقل إثارة بكثير، لكنها ستكون أكثر شيوعاً، حيث إنها تشغل أجهزة كمبيوتر محمولة بأسعار معقولة، مثل أجهزة لينوفو الجديدة ThinkBook 14 G9 IPL و ThinkBook 16 G9 IPL.

وقد أعلنت لينوفو عن هذين الطرازين الجديدين دون ضجة كبيرة عبر قاعدة بيانات PSREF الخاصة بها. وهذه أجهزة كمبيوتر محمولة مكتبية أساسية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وتأتي بلوحات مقاس 14 و16 بوصة على التوالي. وتقدمها لينوفو مع معالجات Panther Lake الأساسية، بدءاً من Intel Core Ultra 5 325 وصولاً إلى Core Ultra 7 355.

بالمقارنة مع سابقاتها، أجهزة ThinkBook من الجيل الثامن مثل ThinkBook 14 G8 (المتوفر على أمازون)، لم تغير لينوفو الكثير، حيث يظل التصميم متطابقاً. وبصرف النظر عن المعالجات الجديدة، تتميز أجهزة ThinkBook الأحدث بمنفذ Thunderbolt 4 إضافي بدلاً من USB-C الأساسي، ويحتوي الطراز مقاس 14 بوصة على خيار شاشة WQXGA (2560 × 1600) IPS جديدة بتردد 120 هرتز. بالإضافة إلى ذلك، تزيد سعة البطارية من 60 إلى 64 واط/ساعة في الطراز الأصغر، وهناك خيارات كاميرا ويب جديدة بدقة 5 ميجابكسل – حيث كانت الإصدارات القديمة مقتصرة على 1080p.

الأهم في أجهزة ThinkBook الجديدة هو التسعير. ففي ألمانيا، تم إدراجها بالفعل لدى بعض الموزعين، بأسعار منخفضة تصل إلى 929 يورو – أي أقل بحوالي 400 يورو من أرخص كمبيوتر محمول يعمل بمعالج Panther Lake سابقاً.

المصدر: