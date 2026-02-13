الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - كم عدد المتقاعدين في السعودية 2026؟ وما هو توزيع عدد المتقاعدين في محافظات المملكة؟

كم عدد المتقاعدين في السعودية؟ وما هو توزيع عدد المتقاعدين في محافظات المملكة؟ حيث إن نظام التقاعد في السعودية من الأنظمة الوزارية المعمول بها، وتكون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية مسؤولة عنه، وتعمل على تنفيذ نظام التأمينات بجميع أشكالها لكل من النظام المدني والعسكري، وعن طريق موقع لحظات نيوز سنتحدث بالتفصيل حول النظام التقاعد.

كم عدد المتقاعدين في السعودية

إن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل دائم على تطبيق نظام التقاعد عن طريق الهيئة العامة للتقاعد في السعودية، وهو نظام يهتم بجميع الأمور الخاصة بالتقاعد، وعند التساؤل عن كم عدد المتقاعدين في السعودية، فتأتي الإجابة أنهم بلغوا 990,577 متقاعدًا عسكريًا ومدنيًا.

اقرأ أيضًا: عروض وتخفيضات المتقاعدين السعودية

توزيع عدد المتقاعدين في محافظات المملكة العربية السعودية

عقب الإجابة عن سؤال كم عدد المتقاعدين في السعودية، فلا بد من توضيح كيفية توزيع المتقاعدين في محافظات المملكة، وهذا نعرضه عبر الجدول الآتي:

المحافظة عدد المتقاعدين نسبة المتقاعدين الرياض 249,1 26.4% محافظة الشرقية 99.8 10.6% مكة المكرمة 227,2 24% عسير 94.2 105% تبوك 36.8 3.9% الباحة 22.6 2.4% الجوف 17.1 1.8% المدينة المنورة 55.5 5.9% حائل 23.8 3.9% نجران 14.1 1.5% جازان 48.1 5.1% الحدود الشمالية 10.5 1.2% قاسم 46.3 4.9%

نظام التقاعد المدني في الأراضي السعودية

حدد نظام التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية مجموعة من الحالات التي يتمكن فيها الموظف من تقاضي معاشًا تقاعديًا، وتتمثل تلك الحالات فيما يلي:

إذا كان الموظف مُصابًا بالعجز.

بلغ عُمر الـ 60 عامًا، بشريطة ألا تزيد مدة الخدمة عن عام.

في حالة الفصل نتيجة عدم القدرة على العمل مهما كانت مدة الخدمة.

في حالة إنهاء الخدمة، ينبغي ألا تقل مدة الخدمة عن 25 عامًا.

عند إنهاء الخدمة تبعًا لإقالته بقرار من مجلس الوزراء السعودي أو إلغاء الوظيفة بأمر ملكي.

يتم إحالة الموظف على التقاعد وفقًا لطلبه، ويجب ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عامًا.

اقرأ أيضًا: تعرف علي حاسبة بنك العربي لتمويل المتقاعدين في المملكة العربية السعودية Arab Bank

نظام التقاعد العسكري في المملكة العربية السعودية

إن نظام التقاعد العسكري يختلف عن النظام المدني في مجموعة من الحالات، فتأتي حالات حصول الموظف على معاش تقاعدي على النحو الآتي:

وصول الموظف إلى سن التقاعد والتعيين، أو العودة للخدمة بصورة منتظمة.

الموظف الذي أكمل خدمته وأدى 18 عامًا فأكثر في الخدمة المدنية والعسكرية لمدة تبلغ الـ 20 عامًا، ولا تقل الخدمة العسكرية عن 8 أعوام.

يتم إحالة الموظف على نظام التقاعد المبكر إذا قام بتقديم طلب، بشريطة أن يكون أمضى 15 عام كحد أدنى في الخدمة، ويجب أن يحصل الطلب على موافقة من الوزير.

الموظف الذي توفى لسبب غير العمل، أو تنتهي خدمته لعدم اللياقة الصحية وأسباب غيرها مرتبطة بالعمل.

الموظف الذي أنهى خدمته لمصلحة العمل تبعًا لنظام الخدمة العسكرية، وليتم إنهاء الخدمة لا يجب أن يكون بسبب الغياب المتكرر، أو ارتكاب الموظف لجريمة أو الحكم التأديبي.

الموظف الذي يواجه العديد من المشكلات الصحية أو إعاقة كاملة أو جزئية نتيجة المرض أو الظروف الجوية تبعَا للتقديرات.

الموظف الذي توفى خلال تأدية العمل، أو يُصاب بإعاقة خلال قيامه بواجباته في العمل.

يُعد نظام التقاعد في السعودية عبارة عن نظام يضمن حق المتقاعدين في الدولة، ويتم تحديد قيمة الراتب الخاص بهم تبعًا لتحديد عائد التقاعد المالي للمادة 3 لقانون التقاعد، فكل مواطن متقاعد يستحق راتب ومعاش تقاعد.

أسئلة شائعة

كم عدد المستفيدين من التقاعد المدني في المملكة العربية السعودية؟

وصل عدد المستفيدين من التقاعد المدني إلى حوالي 260,629 مستفيدًا.

كم متوسط عُمر التقاعد المبكر للرجال والنساء في السعودية؟

متوسط عُمر التقاعد المبكر للرجال 50 عامًا، والنساء 52 عامًا.

ما هي أنواع أنظمة التقاعد؟

النظام العسكري، ونظام المنفعة المتبادلة، ونظام عُمر الخدمة المحسوب، واللوائح الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.