الضمان الاجتماعي: صرف بدل غلاء المعيشة للمستفيدين في هذه المواعيد

كثرت الأسئلة بين المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة الضمان الاجتماعي، وذلك لأنهم يريدون أن يقوموا بالانتفاع من مبلغ هذا الدعم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز يمكنك التعرف على خطوات التسجيل في بدل غلاء المعيشة.

موعد صرف بدل غلاء المعيشة

أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة للضمان الاجتماعي، والذي تقدمه وزارة الموارد البشرية للمواطنين الذين يُصرف لهم معاشات التقاعد، وبدأ صرف البدلات في 12 إبريل قبل قدوم شهر رمضان، وقد تم تحديد بداية كل شهر ميلادي كمواعد لصرف بدل غلاء المعيشة.

قيمة بدل غلاء المعيشة

تم إيضاح تفاصيل مبلغ بدل غلاء المعيشة من قِبل وزارة العمل السعودية، والذي يتضح من خلال الجدول التالي:

الفئات المستفيدة قيمة بدل غلاء المعيشة ريال سعودي المواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين 1000 المنتفعين من المؤسسة العامة للتقاعد 500 مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستفيدي الضمان الاجتماعي زيادة مكافأة المواطنين من الطلاب والطالبات 10%

شروط بدل غلاء المعيشة

تم الإعلان عن شروط بدل غلاء المعيشة والتي لا بد من توفرها لكي يستطيع المواطن أن يحصل على الدعم وهي تتمثل فيما يلي:

شريطة كون المستفيد مواطن سعودي يعيش بشكل دائم في المملكة.

يجب ألا يزيد راتب الأعزب الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يلزم أن يكون راتب المتزوجين في حدود 8600 ريال سعودي.

من الضروري أن يكون المتقدم بالطلب من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن مساعدات بدل غلاء المعيشة بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على منصة وزارة الموارد البشرية “من هنا“. تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد والقيام بخطوة التحقق. اختيار الخدمات الإلكترونية ثم تحديد خدمات التنمية الاجتماعية. الولوج إلى تبويب الاستعلام عن بدل غلاء المعيشة. تدوين البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار الضغط على خيار بحث.

من المهم العلم بمواعيد صرف بدل غلاء المعيشة كي تتمكن الفئات المحتاجة له من التقديم عليه والانتفاع به، وذلك بفضل وزارة الموارد البشرية التي تسعى بكل جهدها من أجل توفير التكافل الاجتماعي في كافة أرجاء المملكة.