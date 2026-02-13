اخبار السعوديه

أسعار ساعات rolex في السعودية 2026

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - أسعار ساعات rolex في بأنواعها المتعددة يهتم لمعرفتها الأشخاص المولعون بعالم الساعات ويرغبون في اقتناء الجديد منها طوال الوقت، خاصةً للماركات العالمية المميزة مثل رولكس التي سنوضح أسعارها بالتفصيل عبر موقع لحظات نيوز.

أسعار ساعات rolex في السعودية

تعتبر ساعة اليد من أكثر قطع الإكسسورات المميزة التي تضيف طابع مختلف لمن يرتديها، بل إنها بالنسبة للعديد من الناس تعد من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وليست مجرد قطعة كمالية أو ثانوية.

على رأس ماركات الساعات العالمية تتربع ماركة رولكس التي طالما أبهرت عملائها بالمجموعات المميزة ذات الخصائص المتطورة لساعاتها، لذلك نخص بالذكر أسعار ساعات rolex في السعودية التي تتباين حسب طراز الساعة على النحو التالي:

نوع الساعة السعر (بالريال السعودي)
رولكس ديت جست DATEJUST 116200-0060 21250
رولكس إير كنج AIRKING 116900 23000
رولكس سكاي دويلر SKY-DWELLER 23300
رولكس ميلجوس MILGAUS 116400 27000
رولكس ديت جست 2 DATEJUST 116334-0006 31300
رولكس جي إم تي ماستر GMT MASTER BLNR 116710 35000
رولكس صمبارينر ديت SUBMARINER DATE 116610LV 35500
رولكس ديت جست DATEJUST 116203 38500
رولكس جرين ديل GREEN DIAL 116610LV 35500
رولكس سي دويلر SEA DWELLER 116600 47200
رولكس يخت ماستر2YACHT MASTER2 116680 61000
رولكس يخت ماستر YACHT MASTER 116655 95000
رولكس جي إم تي ماستر     GMT MASTER2 BIRO 11671 179000
رولكس بلاك ديل BLACK DIAL 114060R 34000
رولكس كوزموغراف دايتونا بلاتينيوم COSMOGRAPH DAYTONA PLATINUM 235000
رولكس دي ديت بلاتينيوم 2DAY-DATE PLATINUM2 228206. 300000

أسعار ساعات rolex التقليد في السعودية

في إطار عرض أسعار ساعات rolex في السعودية، جدير بالذكر أنه قد تكون هناك فئة كبيرة من الأشخاص لا يملكون القدرة المادية على شراء الماركة الأصلية، لذلك يتوجهون إلى التقليد منها والتي نعرض أسعارها على النحو التالي:

نوع الساعة السعر (بالدولار الأمريكي)
رولكس سمبارينر 200
رولكس ديت جست
رولكس يخت ماستر 230
رولكس دايتونا 300

 وكلاء رولكس في السعودية

بعد أن عرضنا أسعار ساعات rolex في السعودية، نوضح فيما يلي أسماء وكلاء ماركة رولكس في السعودية وطرق التواصل معهم:

الوكيل المدينة رقم الهاتف
SADDIK & MOHAMED ATTAR CO جدة 00966114651068
00966122150703
الرياض 00966114838873
00966112812020
مكة المكرمة 00966125379024
المدينة المنورة 00966148180801
KOOHEJI STORE الخبر 0096613864113
الهفوف 00966135844455
الدمام 00966138330909

مميزات ساعات رولكس الأصلية

في إطار عرض تفاصيل ساعات ماركة رولكس العالمية، خاصةً أسعارها في المملكة العربية السعودية الأصلية والتقليد، لا بد أن نُسلط الضوء على أهم مميزات الساعة التي تساعد العميل بشكل أساسي على التفرقة بين الأصلي والتقليد، وهي كما يلي:

  • لا بد أن يكون وزن ساعات رولكس ثقيلًا وذلك لأنها تُصنع من معادن أصلية، لذلك إن كان وزنها خفيفًا فهذا معناه أنها مُقلّدة.
  • ألوان ساعات رولكس صافية وهادئة وذلك بسبب ارتفاع جودة المعادن المصنوعة منها، وعليه إن كان لون الساعة زاهي فهي تقليد وليست أصلية.
  • يتم صنع ساعة رولكس بأعلى جودة ودقة ويتضح ذلك من الحركة الثابتة لعقارب الساعة، والتي إن وُجد فيها خلل أو تذبذب قبل الاستخدام يعد مُؤشرًا على أنها ليست أصلية.
  • أيضًا أكثر ما يميز ساعة رولكس الأصلية أن حركة عقاربها لا تصدر عنها أي أصوات حتى لو تم تقريبها من الأذن.
  • زجاج ساعة رولكس لا بد أن يعكس اللون الأزرق أو البنفسجي، وذلك لأنه مصنوع من الياقوت الأزرق، وأي لون آخر دليل على التقليد.

على الرغم من أن ماركة رولكس للساعات موجودة من العديد من السنوات، إلا أنها لا زالت محتفظة بنجاحها بل تعمل على تطوير نفسها لتسابق الماركات الأخرى وبقوة، وهذا ما نكتشفه من أسعارها الباهظة خاصةً في المملكة العربية السعودية.

 أسئلة شائعة

هل ساعات رولكس مصنوعة من الذهب؟

نعم، يدخل الذهب من ضمن المواد التي تُصنع منها ساعات رولكس.

هل ساعات رولكس للرجال فقط؟

لا، بل توجد خطوط إنتاج للرجال والنساء.

ما هي البلد المُصنعة لساعات رولكس؟

سويسرا.

