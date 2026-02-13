الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 مساءً - ما يلزمك للحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين ؟

ما يلزمك للحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين ستتعرف عليه الآن، حيث نوفر لك اليوم عبر جريدة لحظات نيوز كلًا من خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين علاوة على الإجراءات والاستعدادات الضرورية التي يجب تطبيقها للحصول عليها.

ما يلزمك للحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين

هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل التمكن من استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين وتلك الإجراءات تأتي على النحو التالي:

عمل كافة الفحوصات الطبية والتي تتمثل في فحص الدم وفحص الرمد التي تظهر في غضون 24 ساعة كحد أقصى عبر وصول رسالة لهاتف المستخدم.

إحضار كافة الطلبات التي تحتاج لها مدرسة القيادة النموذجية والتي تشتمل 4 صور شخصية حديثة علاوة على صورة الإقامة السارية.

تقديم الملف الورقي الأخضر ليتم حفظ الأوراق فيه.

تعبئة النموذج الخاص بمدرسة القيادة.

إتمام كافة التدريبات الخاصة بمدرسة القيادة وهي 30 ساعة تدريبية.

دفع الرسوم التي تحتاج لها الدورة التدريبية واتي تبلغ 450 ريال سعودي.

اجتياز اختبار القدرات النظري الذي يتم عقده في مدارس تعليم القيادة وهذا تحت إشراف من الإدارة العامة للمرور.

النجاح في الاختار العملي.

خطوات استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين

يوجد باقة من الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتمكن من الحصول على رخصة قيادة للمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية:

زيارة بوابة أبشر الإلكترونية التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية “من هنا“. النقر على أبشر أفراد. تسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات المُستخدم. النقر على المزيد التي توجد أسفل خدمة المواعيد. الضغط على المرور. تحديد الخدمة المطلوبة والتي تتضمن إصدار رخصة القيادة. اختيار المنطقة. النقر على التالي. ظهور كافة المدارس الخاصة بتعليم القيادة والتي توجد في المنطقة المُحددة. اختيار المكان الذي يريد المستخدم الحجز فيه. ظهور كافة متطللبات الخدمة. الضغعط على التأكيد على بيانات الموعد. زيارة إدارة المرور مع اصطحاب كافة الأوراق المطلوبة. توفير طلب إصدار رخصة ومن ثمَّ انتظار طباعتها والحصول عليها.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى ما يلزمك للحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين، كما أشرنا إلى خطوات الحصول على رخصة قيادة سعودية للمقيمين والوافدين.