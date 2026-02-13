الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 09:03 مساءً - عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار 1447

عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار 1447،

تعد العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في معظم الدول، وتحظى بالاهتمام الكبير لدى المستثمرين والمشترين على حدٍ سواء، وفي هذا السياق، تسهم الوساطة العقارية في تسهيل عملية البيع والشراء والتأجير للعقارات، وتعتبر الهيئة العامة للعقار في بعض الدول من الجهات المسؤولة عن تنظيم وتنظيم عمليات الوساطة العقارية، سنتطرق إلى مفهوم عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار وشروط الترخيص المطلوبة لمزاولة هذا النشاط.

عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار وشروط الترخيص

يعد عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار وشروط الترخيص موضوعًا هامًا يجب الاطلاع عليه لكل من يعمل في مجال الوساطة العقارية، توفر الهيئة العامة للعقار هذا العقد الذي يحدد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة هذه النشاطات.

عقد الوساطة هو عبارة عن اتفاقية تجارية بين وكيل عقاري مرخص والعميل، حيث يتولى الوكيل مهمة التوسط في عملية شراء أو بيع العقار، يتضمن دور عقد الوساطة تحديد شروط الصفقة، إجراء المفاوضات، وتسهيل عملية التواصل بين الأطراف المشاركة، يحمل عقد الوساطة بالهيئة العامة للعقار أهمية قانونية كبيرة، فهو يضمن أن الوكيل العقاري مرخص وملتزم بقوانين وأنظمة الهيئة، مما يوفر حماية إضافية للعميل.

شروط الحصول على ترخيص وساطة عقارية بالهيئة العامة للعقار إذا كنت ترغب في ممارسة وساطة العقارات في المملكة، فإن الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار ضروري، للحصول على ترخيص وساطة عقارية، يجب توفير المتطلبات التالية: المؤهلات التعليمية: يجب أن يكون لديك شهادة جامعية في مجال ذي صلة بالعقارات، مثل الهندسة المعمارية أو إدارة الأعمال. الخبرة: يجب أن تكون لديك خبرة في مجال الوساطة العقارية لمدة لا تقل عن سنتين. التدريب: يجب أن تكون قد أكملت برنامجًا تدريبيًا معتمدًا في مجال الوساطة العقارية. الترخيص المهني: يجب أن تحصل على ترخيص مهني من الهيئة العامة للعقار. التأمين: يجب أن تقدم وثيقة تأمين مهني تغطي المسؤولية المدنية المحتملة. السجل الجنائي: يجب أن تقدم سجل جنائي نظيف لتثبت خلوك من أي سوابق جنائية. بعد استكمال وتوفير جميع المتطلبات، يمكنك تقديم طلب للحصول على ترخيص وساطة عقارية من الهيئة العامة للعقار، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للهيئة لمزيد من التفاصيل والإرشادات حول عملية الترخيص.