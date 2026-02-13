التسجيل في برنامج ريف الحكومي 1447 ريف: فرصة جديدة للأسر الريفية.. رابط التسجيل والشروط المطلوبة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةالتسجيل في برنامج ريف الحكومي 1447 ريف: فرصة جديدة للأسر الريفية.. رابط التسجيل والشروط المطلوبة

يبحث البعض عن رابط التسجيل في برنامج ريف الحكومي وهو أحد البرامج والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للعديد من المواطنين، وهي أحد الخدمات التي تهدف على دعم وتطوير القطاع والإنتاج الزراعي في السعودية، والزراعة تمثل أهمية كبرى في الدول العربية، وعبر موقع لحظات نيوز سنوضح رابط التسجيل في برنامج ريف الحكومي.

رابط التسجيل في برنامج ريف الحكومي

البرنامج الذي وفرته وزارة البيئة والمياه في المملكة العربية السعودية وأتاحت التسجيل فيه ببعض الطرق، وهو البرنامج الذي يساعد الناس على بدء مشاريعهم الصغيرة والتطور فيها بشكل سريع، ويمكن التسجيل في هذا البرنامج عبر المنصة الخاصة ببرنامج ريف عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة البيئة والمياه السعودية، ويمكنك الدخول عليه “من هنا“.

طريقة التسجيل في برنامج ريف الحكومي

سعت الجهات المسؤولة لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالشعب والتي يحتاجها بشكل مستمر ودائم بشكل إلكتروني، وهي الطريقة التي تسهل كثيرًا على الشعب فتسمح له بتوفير جزء من مجهوده وتعبه، وطريقة التسجيل في هذا البرنامج تتطلب بعض الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

يجب في البداية أن تدخل على الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة البيئة والمياه السعودية ومن خلالها إلى برنامج الريف “من هنا“. من ثم وبعد الدخول ستنقر على كلمة وأيقونة ابدأ الدعم. بعد ذلك يجب عليك أن تنشئ حساب في الموقع بواسطة البيانات المطلوبة. في هذه الخطوة ستتأكد من بياناتك وتنقر على تسجيل الدخول. من ثم ستحدد البرنامج الذي تريد الاستفادة منه من القائمة الظاهرة. بعدها يلزم أن تكتب جميع البيانات اللازمة لهذا المشروع. من ثم يجب أن ترفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام هذه العملية. في النهاية يجب أن تنقر على زر وأيقونة إرسال.

الشروط للتسجيل في برنامج الريف الحكومي

بالتأكيد وفرت الجهات المختصة بعض الشروط التي تلزم للتسجيل في هذا البرنامج، فيلزم أن تكون مستوفي لكافة هذه الشروط وقادر على توفيرها، ومن أهم هذه الشروط والمتطلبات ما يلي:

الا يتخطى عمر المتقدم في هذا البرنامج الـ 21 سنة أثناء التقديم.

أن يكون المتقدم عامل في إحدى الوظائف التي حددتها الوزارة وأقرت بأحقيتها في الاشتراك.

يلزم أن يكون سعودي الأصل أو حاصل على الجنسية بأي طريقة.

ينبغي ألا يتخطى الراتب الذي يحصل عليه قيمة الست آلاف ريال سعودي.

عدم حصوله على أي مساعدات مادية أخرى من الجهات الحكومية

الا يكون مسجل بإحدي القطاعات الخاصة أو الحكومية.

تقديم جميع المستندات المطلوبة لإثبات الأحقية للمتقدم في حصوله على دعم برنامج ريف.

يلزم أن يمتلك المتقدم حساب بنكي في أحد بنوك المملكة العربية السعودية.

عرضنا للتو رابط التسجيل في برنامج ريف الحكومي وهو البرنامج الذي يهدف لتحقيق التطوير في عالم المجال الزراعي، فهو يوفر دعم مالي للأسر المنتجة التي تعمل في هذا القطاع، وهو ما يساعدهم على عيش حياة كريمة.