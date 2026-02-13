اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد ووزير خارجية البوسنة والهرسك يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ألمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
كما استعرض الجانبان، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، ومنها التنموية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالعلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده من نمو وتطور يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

