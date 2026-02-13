تمويل شخصي من 18.000 ريال بدون رسوم للنساء والرجال ولا يحتاج كفيل

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - يريد الكثير من الأفراد الحصول على تمويلات شخصية لكي يتمكنوا من تلبية كافة احتياجاتهم، والتمويلات تلك هي الملجأ الوحيد الذي سيحقق لهم الحياة الكريمة، فالتمويلات عبارة عن مجموعة من الإعانات والمساعدات المادية التي يتم منحها من قبل رؤساء الأموال الذين يمتلكون فائض مادي لمن يعانون من عجز وقصور مالي، ولكن هؤلاء الأفراد يبحثون دائما عن أسرع تمويل بدون رسوم وبدون كفيل أيضًا.

إن المميزات بمثابة عوامل جذب للعملاء، حيث يبحث الكثير من الأفراد عن التمويلات التي تتلاءم مع ظروفهم، وتتواجد الكثير من التمويلات والإعلانات ولكن هذه التمويلات تتميز بالاتي:

تتوافق بشكل تام مع كافة أحكام الإسلام وتتطابق مع الشريعة.

ليس له فوائد أو رسوم إضافية.

لا تحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

لن ترغمك على تسديد رسوم إدارية.

إمكانية التقسيط الشهري بمبلغ ثلاثة آلاف ريال.

يمكنك الحصول على مبلغ ثمانية عشر آلاف ريال كحد أدنى، وستين ألف ريال كحد أقصى.

يمكن منحه لكل من الرجال والنساء.

لا يتطلب من المستفيد تحويل راتبه.

إذا توفى المقترض سيتم إعفاؤه من التسديد.

مدة السداد قد تصل إلى الستين شهر.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

لكي تتمكن من الحصول على هذا التمويل المميز يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

أن يكون عمر المستفيد كحد أقصى سبعين عام.

امتلاك المتقدم سجل ائتماني يتسم بالنظافة.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يحصل عليه المستفيد هو أربعة عشر ألف ريال سعودي.

طريقة التقديم على طلب تمويل

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن الموقع الخاص بالتمويلات المتوفرة، بالإضافة إلى أنها أوضحت الخطوات التي سيتمكن الجميع من الحصول على التمويل عن طريقها وهي كالآتي:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

إرفاق المستندات المطلوبة منك مع الأوراق الرسمية.

قدم الهوية الخاصة بك.

دون رقم الآيبان المسجل بـ أبشر.

ادخل محل إقامتك داخل المملكة العربية السعودية.

تابع الخطوات إلى أن تصل إلى واجهة إتمام تقديم الطلب، وهذا سيتم مراجعة الطلب الخاص بك.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

يجب أن تقوم بتقديم مجموعة من الوثائق اللازمة لكي تتمكن من الحصول على التمويل ومنها:

تعبئة كافة النماذج التي تم التصريح عنها من البنك.

امتلاك خطاب تعريف تم إصداره من جهة العمل يحتوي على الراتب الأساسي ونسب البدالات وقدرها والتاريخ الذي بدأت فيه العمل.

ويعتبر هذا التمويل هو الاختيار الأمثل لمن هم بحاجة إلى مبلغ صغير، ولكن هذا لا يعني أنه غير صالح لمن يريدون تمويلات بمبالغ أكبر حيث إن هذا التمويل مُلائم لكافة الحالات، ويوصي الكثير بهذا التمويل والسبب في ذلك مميزاته التي ليس لها منافس.