طريقة اصدار جواز سفر للرضيع هي الوسيلة التي يستطيع من خلالها ولي الأمر العمل على إصدار جواز السفر الخاص برضيعه، حيث إن جواز السفر يعتبر من أهم المستندات التي يتمكن من خلالها العمل على التمكن من الخروج والدخول إلى البلاد بشكل طبيعي، لذلك سوف نتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على خطوات إصدار جواز السفر للطفل الرضيع في السعودية.

طريقة اصدار جواز سفر للرضيع

يمكننا التعرف على كيفية إصدار جواز السفر الخاص بالرضيع من خلال الالتزام بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. الدخول إلى دليل الخدمات الإلكترونية. من قسم الجوازات قم بالضغط على خدمة إصدار جواز السفر لمن هم أقل من 15 عام. الضغط على خانة وصف الخدمة لكي تتمكن من التعرف على الشروط والأحكام الخاصة بها. النقر على تنفيذ الخدمة لكي تبدأ العمل على تنفيذها. تحديد الطفل الذي ترغب في العمل على إصدار جواز السفر له. كتابة كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة، مع التأكد من صحة تلك البيانات. النقر على التالي. من خلال الخطوات السابقة، تكون قد تمكنت من إتمام العملية، لكي تقوم الجهات المسؤولة بمراجعة طلبك والتواصل معك.

شروط الحصول على جواز السفر لطفل رضيع

تتم عملية الحصول على جواز السفر للطفل الرضيع من خلال الالتزام بالشروط التالية:

أن يكون لدى ولي الأمر العنوان الوطني الموحد.

ألا يكون لدى الطفل جواز سفر سابق.

أم يكون كل من ولي الأمر والطفل موجودين في المملكة العربية السعودية أثناء طلب الخدمة.

أن يكون الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر سارية أثناء طلب الخدمة.

سداد الرسوم المستحقة للعملية.

ألا يكون للطفل بطاقة هوية وطنية.

يعتبر جواز السفر من أهم المستندات التي يحتاجها المواطن للخروج من الدولة لأداء العديد من الأشياء الهامة بالنسبة له، لذلك نجد أن المملكة العربية السعودية عملت على تسهيل كافة العمليات المرتبطة بتلك العملية للتسهيل على الجميع.