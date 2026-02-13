غرامة عدم تجديد الجواز السعودي 2026 وكم يوم يستغرق التجديد؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - الكثير من الأشخاص لا يهتمون بجواز سفرهم إلا عند الحاجة إليه، فعندما تنتهي مدة جواز السفر الخاص بك وتتركه لفترة كبيرة لعدم الحاجة إليه، ومن الممكن أن تستصعب الأمر للنزول والذهاب للفرع، وعندما تريد أن تجديده أول سؤال يخطر لك هو ما هي غرامة عدم تجديد الجواز السعودي وكمْ يستغرق وقتاً للتجديد وهل يجب الذهاب إلى الفرع للتجديد وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

غرامة عدم تجديد الجواز السعودي

أعلنت هيئة الجوازات التابعة للملكة العربية السعودية أنه على المواطنين سرعة تجديد جواز السفر إذا انتهت مدته ولذلك يسأل الكثير هل يوجد غرامة للتجديد وكانت الإجابة:

وأجابت الهيئة أنه لا يوجد غرامة لتجديد الجواز المنتهي الصلاحية.

يجب الحفاظ على جواز السفر حيث إنه وثيقة لإثبات الشخصية.

أما إذا تم فقده يجب تبليغ السلطات على فور لعدم الوقوع في مشاكل قانونية.

كيفية تجديد جواز السفر السعودي

عند انتهاء صلاحية الجواز وتريد تجديده عليك الاتجاه إلى أقرب فرع لك لهيئة الجوازات العامة في أي وقت دون الحاجة لحجز موعد مسبق عن طريق:

ويمكنك معرفة أقرب فرع ووسائل التواصل معهم من خلال الموقع الرسمي لهم.

و إذا كنت لا تريد الذهاب فقد جعلت الهيئة منصة إلكترونية تسمى أبشر لتجديد الجواز ووصله إليك حتى المنزل.

تجديد جواز السفر عن طريق منصة أبشر

ولأن المملكة العربية السعودية تواكب التطور أرادت التسهيل على عملائها وجعلت منصة إلكترونية لتجديد الجوازات وأتاحت خدمة توصيلها إلى المنازل ويمكنك تجديد الجواز عبر بعض الخطوات البسيطة وهي:

أدخل على منصة أبشر.

سجل الدخول بالبيانات المطلوبة.

ثم اختار الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد خيار تجديد جواز السفر.

اختار مدة الصلاحية التي تريدها مع العلم أن مدة تحديد جواز السفر خمس سنوات لمن سنه أقل من 21 سنة.

أما إذا كان 21 أو أكثر فيمكنك تحديد المدة التي تريدها.

ثم أدخل العنوان.

وأكد طلبك وأنتظر وصول الجواز إلى منزلك.

مدة تجديد جواز السفر

الكثير يسألون حول المدة المستغرقة لتجديد جواز السفر إليكم التفاصيل:

يستغرق تجديد جواز السفر ثلاثة أيام.

ويتم فرض رسوم على التجديد على حسب المدة التي سيتم تجديدها.

فإن كانت لمدة خمس سنوات يتم فرض رسوم 300 ريال.

وإذا كان لمدة عشر سنوات يكون الرسوم 600 ريال سعودي.

مع العلم أن الأشخاص أقل من 21 عاماً يجب أن يتوفر لديهم موافقة ولي الأمر حتى يتم التجديد أو استخراج جواز السفر.

تجديد جواز السفر من الأشياء الضرورية التي يجب فعلها لأنك قد تريد السفر ضرورياً لأي سبب فتكون جاهزاً ولا تتعطل بالمدة المطلوبة للتجديد وخاصةً أن التجديد أصبح أكثر سهولة عن طريق منصة أبشر، وقد تعرفنا على غرامة عدم تجديد الجواز السعودي وأيضاً على مدة التجديد وكيفية التجديد نتمنى أن نكون أفدنا بعض الأشخاص بالمعلومات التي قدمناها وأن نكون ذكرنا جميع المعلومات.