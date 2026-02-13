فرص استثمارية ممتازة… تعرف على الاكتتابات القادمة 1447 في سوق المملكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:15 مساءً - يوجد الكثير من الأشخاص التي تهتم بالتداولات في البورصة والاستثمارات المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية التي تعتبر سوق واعد في الاستثمار بمختلف أشكاله، ويوجد اكتتابات قادمة لعام 1447 والتي تساهم في أن يحدث تطوير كبير في السوق السعودي للأسهم.
الحصول على الاكتتابات يتم من خلال طرح الشركة إلى أسهم للبيع في البورصة مما يجعل للأفراد أسهم، وهذا النوع من الاستثمارات يساعد الكثير من الأفراد في الحصول على استثمار ممتاز سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
يوجد اكتتابات قادرة للعام المالي 1447 والتي ستسبب انتعاشه كبيرة للسوق المالي السعودي وتعمل على تعزيز حركة البيع والشراء للأسهم في المملكة، ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم الإعلان الرسمي عن الشركات التي ستطرح الأسهم في البورصة وتشارك في اكتتابات عام 1447.
تعرف على أهم القطاعات التي ستشارك في اكتتابات عام 1447
- يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واحد من أكثر القطاعات التي يتواجد عليها إقبال كبير في شراء الأسهم ويوجد الكثير من الشركات الناشئة بها التي تحتاج إلى طرح اكتتابات مالية لها.
- أما عن قطاع الصناعات البتروكيماويات والطاقة، فهي أحد أهم القطاعات التي تمتاز بوجود تطوير ودعم كبير لها من الدولة، وغالبا ما تعرض اكتتابات جديدة في السوق السعودي بشكل مستمر.
- يوجد نوع أخرى من الشركات التي تملك فرص ممتازة للمشاركة باكتتابات في البورصة السعودية وهي الشركات المتخصصة في الترفيه والسياحة والتي تشهد ازدهار وتطور كبير حاليا.