- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-13 16:12PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.