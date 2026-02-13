تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 13-02-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.