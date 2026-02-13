كافيه نجّار تُطلق بداية عصر جديد للقهوة اللبنانية باختراعها الذكي “Najjar Raqwa Q2” الحاصل على براءة اختراع

دبي - فريق التحرير: لأجيال متتالية، ارتبط فنجان القهوة في المجتمع اللبناني باللحظات الجميلة والجلسات العائلية الدافئة. ولم يكن ذكر القهوة اللبنانية يوماً منفصلاً عن اسم عائلة نجّار، التي استطاعت على مدى أكثر من سبعة عقود، وعبر ثلاثة أجيال متتالية، أن تحافظ على هذا الإرث، وتطوّره، وتعيد ابتكاره بما يواكب عصر السرعة دون المساس بجوهره.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت حفلاً ضخماً دعت إليه شركة “كافيه نجّار” بحضور رسمي وشعبي مميز إلى جانب حضور جميل لنجوم الفن والإعلام ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مر الضيوف على متحف “نجّار” الذي يروي حكاية تطور القهوة اللبنانية عبر العصور وصولاً إلى مفاجأة الحفل التي كانت ” إطلاق أول نظام ذكي متكامل لتحضير القهوة اللبنانية تحت اسم “Najjar Raqwa Q2” لتكون نسخة متطورة من هذه الآلة التي سبق وأن أطلقتها “نجار” قبل سنوات، وتأتي النسخة الجديدة أكثر ارتباطاً بالخصوصية الشخصية، حيث تعد هذه الآلة أول نظام ذكي حاصل على براءة اختراع في العالم وابتكار لبناني ينطلق من لبنان الى العالم قادر على تحضير القهوة اللبنانية التقليدية مع رائحتها وعمق نكهتها ورغوتها المميزة “القشوة´ بضغطة زر واحدة خلال ٤٥ ثانية فقط.

تميز حفل “كافيه نجار” بالضخامة حيث حضره ما يقارب ١٠٠٠ شخص من مختلف المجالات والذين جمعهم فخر الصناعة والتميز اللبناني، وأمام هذا الحشد الضخم تقدم السيد كارل نجّار الرئيس التنفيذي لكافيه نجّار مرحباً بالضيوف وألقى كلمة أشار خلالها إلى لمحة تاريخية مهدت لهذه اللحظة التي انتظرها وفريق العمل طوال ٥ سنوات لإطلاق هذه الآلة التي تكتب صفحة جديدة من تاريخ الصناعة اللبنانية وعصر جديد للقهوة اللبنانية، وأشار كارل نجار في كلمته إلى الابتكارات المتتالية التي أوصلت “كافيه نجار” إلى العالمية بعد أن أصبحت واحدة من أكبر المصدرين لأكثر من ٤٥ دولة حول العالم وأضاف قائلاً: “في نجار لم نختر القهوة اللبنانية بل هي من اختارتنا، وعلينا أن نحمي هذا الإرث وأن نحمي الهوية اللبنانية، واخذنا على عاتقنا تطوير هذه الصناعة ومواكبة تطور العصر وسرعة الحياة ، هذا إيماننا وهذه هويتنا وعندما طرحنا النسخة الأولى من ركوة إلى السوق وتخطت مبيعاتنا أكتر من ٦٠ ألف آلة أيقنا بأننا نجحنا، لكننا لم نقف هنا، سمعنا آراء الناس وعرفنا أن لكل شخص متطلباته وذوقه الخاص وهنا تأكدنا أنه التخصص بالقهوة اللبنانية ليس رفاهية بل ضرورة، و كانت الانطلاقة بركوة Q2 وبعد ٥ سنوات من العمل الدؤوب والبحث الجاد، أنا وفريق كافيه نجّار فخورين اليوم أننا نكتب معاً عصراً جديداً للقهوة اللبنانية، وبأننا نقدّم للعالم ركوة Q2 وفخورين أيضاً أن شركة لبنانية استطاعت أن تكتب جزءاً صغيراً من تاريخ لبنان”.

بدوره رحب آلان ديبو المدير العام لكافيه نجار بالحضور شاكراً إياهم تجديد ثقتهم وولائهم لكافيه نجار ومنتجاتها التقليدية والمتطورة في آن معاً، وكشف ديبو في كلمته عن تفاصيل ومميزات آلة نجار المتطورة وحكايتها الملهمة حيث قال في الجانب التقني : “ركوة Q2 ليست مجرد آلة قهوة، بل نظام متكامل أُنشئ ليحمي فنجان القهوة اللبنانية من أن يختفي مع تسارع الحياة. هو نظام يجمع الهندسة، والتكنولوجيا، والتخصيص، ليمنح كل شخص فنجانه كما يحبّه تمامًا، مع الحفاظ على الرغوة، والرائحة، وعمق النكهة الأصلية، وبكبسة زر واحدة خلال ٤٥ ثانية.”

وأضاف ديبو أن رؤية Najjar Raqwa واضحة وطموحها كبير، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية، أولها أن تتحول ركوة إلى نظام ينتقل بالقهوة اللبنانية من جيل إلى جيل، وثانيها أن تنتشر من لبنان إلى المنطقة ثم إلى العالم، وثالثها أن تتحول القهوة اللبنانية من تقليد محلي إلى توجه عالمي (Global Trend) يحافظ على هويته ويواكب العصر. وأشار إلى أن هذه الرؤية تنطلق من واقع أن ملايين اللبنانيين وغير اللبنانيين حول العالم يتشاركون نفس فنجان القهوة ونفس العادة، لكن لكلٍ طريقته وذوقه الخاص في الاستمتاع بها.

وأنهى كلمته بالقول: ” برؤيتنا، ركوة لم تُخلق للبنان فقط، بل لتسافر من لبنان إلى المنطقة، ومن المنطقة إلى العالم، حاملة معها القهوة اللبنانية من جيل إلى جيل، كنظام ذكي، وهوية، وتجربة عالمية.”

قهوة أصيلة بنظام ذكي

مع تسارع أنماط الحياة الحديثة وسعي الأجيال الشابة للراحة دون فقدان الهوية الثقافية، رأت كافيه نجّار حاجة ملحّة لتقديم القهوة اللبنانية الأصيلة في وقت أقل، وبخيارات تخصيص أكبر، دون أي تنازل عن الجذور.

ويُعد NAJJAR RAQWA Q2 قادرًا على تحضير القهوة اللبنانية التقليدية مع رائحتها وعمق نكهتها ورغوتها المميزة بضغطة زر واحدة خلال 45 ثانية فقط، حيث يقدم النظام الجديد أصالة حقيقية ويحافظ على خصائص التحضير في الركوة من حيث النكهة والرائحة والرغوة، إلى جانب التخصيص الكامل كالتحكم في القوة، مستوى الماء، كمية الرغوة، سرعة التحضير، ونوع الكبسولة، بالإضافة إلى رمز القهوة الخاص (Coffee Code) … وهو بصمة رقمية تتيح للمستخدم حفظ وصفته الخاصة وإعادة تحضيرها على أي جهاز Raqwa Q2 في العالم.