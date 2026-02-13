جيجي حديد في صدمة بعد تصريحات زين مالك المُهينة

دبي - فريق التحرير: ذُكر أن عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد شعرت بـ”الصدمة” بعد تصريحات حبيبها السابق زين مالك التي وُصفت بـ”المُهينة”، وذلك بعدما ادّعى مؤخرًا أنه لم يكن يومًا “واقعًا في حبّها”.

وكان زين قد ارتبط بجيجي بعلاقة متقطّعة استمرّت ست سنوات، ورُزق الثنائي بابنتهما “خاي” عام ٢٠٢٠، التي تبلغ اليوم خمس سنوات، قبل أن ينفصلا في العام التالي.

وفي مقابلة صدرت هذا الأسبوع، قال زين إنه لم يكن يومًا “واقعًا حقًا في الحب”، رغم تاريخه الطويل في العلاقات العاطفية.

ورغم وجود “اتفاق غير مكتوب” بين زين وجيجي بعدم التحدّث عن بعضهما علنًا، فإنه تمسّك بتصريحاته هذا الأسبوع، ما أثار استياء المقرّبين من جيجي.

وقال مصدر مقرّب: “لا يوجد أي احترام في الإساءة إلى والدة طفلك. جيجي صُدمت تمامًا. كل ذلك غير ضروري ومؤسف. يبدو الأمر وكأنه محاولة رخيصة لجذب العناوين قبل إطلاق ألبومه الجديد.

كيف يمكنه أن يقول إنه لم يكن واقعًا في حبها؟ لقد كانا معًا لمدة ست سنوات. وحتى التلميح إلى أن ابنتهما لم تكن ثمرة علاقة حب، يُعدّ قسوة لا توصف.”

وأضاف المصدر أن جيجي لطالما امتنعت عن قول أي كلمة مسيئة بحقه، ما يجعل تصريحاته أكثر إحراجًا.

وكان زين قد تحدّث عن علاقته بعارضة “فيكتوريا سيكريت” خلال ظهوره في بودكاست “Call Her Daddy” مع أليكس كوبر، قائلًا إن فهمه للحب يتطوّر باستمرار، وأضاف: “في ذلك الوقت ربما ظننت أنه حب، لكن مع تقدّمي في العمر أدركت أنه ربما لم يكن كذلك. ربما كان انجذابًا أو شيئًا آخر. لا أشعر أنه كان حبًا.”

لكنه أوضح سريعًا أنه، وإن لم يكن “واقعًا في حبها” آنذاك، فإنه لا يزال يحبها كثيرًا وسيظل يحبها دائمًا لأنها والدة طفلته، مؤكدًا: “سأظل أحب جيجي دائمًا لأنها السبب في وجود طفلي على هذه الأرض، ولديّ لها أقصى درجات الاحترام.”

وأضاف: “أنا أحبها كثيرًا، لكن لا أعتقد أنني كنت واقعًا في حبها حينها. لو كنت كذلك، لكنت نسخة أفضل من نفسي.”

كما كشف نجم أغنية “Die For Me” أنه لا يبحث عن علاقة علنية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن تجاربه السابقة علّمته أن هذا النوع من العلاقات “لا يناسبه”.