بالصور- بيونسيه تفاجئ جمهورها بقصّة شعر قصيرة ومختلفة

دبي - فريق التحرير: ظهرت النجمة بيونسيه بإطلالة لافتة بقصّة شعر “بوب” في صور جديدة أشعلت حماسة جمهورها حول العالم.

وجاءت اطلالة بيونسيه الجديدة بعد ايام من حضورها Super Bowl، حيث ظهرت وهي تلوّح بعلم تسجيل الأهداف، في إطلالة أنيقة لاقت تفاعلاً واسعاً بين المعجبين.

تأتي هذه الإطلالة في وقت يتصاعد فيه ترقّب الجمهور لإصدار الجزء الثالث (Act III) من ثلاثية ألبوماتها، والمتوقّع صدوره خلال العام الجاري، رغم عدم الإعلان عن تفاصيل رسمية حتى الآن.

كما تأكّد أن بيونسيه، ستتولّى رئاسة مشاركة حفل Met Gala لعام ٢٠٢٦، إلى جانب لاعبة التنس Venus Williams، والممثلة Nicole Kidman ورئيسة تحرير مجلة فوغ السابق آنا وينتور.