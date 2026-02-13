الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 مساءً - احصل على خصم 70% على تشكيلة بنده الشهرية الجديدة لفترة محدودة خلال الوقت الحالي من جميع فروع بنده في المملكة العربية السعودية، وذلك على العديد من المنتجات التي تقدمها، وسوف يعرض لكم موقع لحظات نيوز تفاصيل هذه العروض.

احصل على خصم 70% على تشكيلة بنده الشهرية الجديدة لفترة محدودة

وفرت بنده جميع المنتجات التي يحتاج إليها الناس لاستقبال العيد مثل التسالي والحلويات والمخبوزات وغيرها بأسعار مميزة، مما جعل الإقبال على جميع الفروع كبيرًا جدًا حتى أن نسبة الخصم وصلت إلى 60 و70%.

عروض بنده على المنتجات 2026

هناك العديد من عروض لدى بنده ونعرض تفاصيلها فيما يلي:

1- توزيعات العيد

هناك العديد من العروض في بنده على توزيعات العيد مثل:

فشار البطل.

ميني حلاوة مصاصة تشوبا تشيبس.

بطاطس شيبس ليز.

علكة فيلي فولى تشوبا تشيبس.

قراميش السندباد.

بطاطس كرسبس الأصلي.

وجبة خفيفة بنكهة البصل والجبن من جولدن ريند.

فول سوداني مملح بنست.

2- منتجات شركة باجة

قدمت شركة باجة عددًا من المنتجات بعروض أسعار مميزة في بنده، ومن بينها:

حب ضيافة باجة.

مشكلة باجة.

فول سوداني مملح باجة.

حب دوار الشمس باجة.

قرع محمر باجة.

3- حلويات العيد

يوفر بنده الكثير من أنواع حلويات الأعياد بتخفيضات كبيرة على سعرها مثل:

شوكولاتة كوكيز الأصلي أمريكانا هيرشر.

حلوى فواكه سكتيلز.

شوكولاتة كيندر بوينو.

شوكولاتة فيريرو كوليكشن.

شوكولاتة مينيز إم أند إمز.

4- شوكولاتة ناتري ناتس

يوجد لدى بنده عروض مميزة على أسعار شوكولاتة Nurty Nuts مثل:

شوكولاتة ناتري خالية من الجلوتين.

شوكولاتة منخفضة السكر.

شوكولاتة غنية بالبروتين.

شوكولاتة بها 130 سعر حراري فقط.

عروض الفطور في بنده

احصل على خصم 70% على تشكيلة بنده الشهرية الجديدة لفترة محدودة بأحد عروض الفطور التالية:

العرض الأول: صدر ديك رومي مدخن سنيورة بسعر 99.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

العرض الثاني: مرتديلا بقري سادة بالزيتون والفلفل من حلواني إخوان بسعر 46.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

العرض الثالث: مربى حلواني فراولة ومشمش بسعر 14.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

العرض الرابع: لبنة فاخرة كاملة الدسم من المراعي بسعر 99.95 ريال سعودي للعبوة.

العرض الخامس: حلاوة طحينية من الخروف بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو.

العرض السادس: كيك إنجليزي بسعر 5.95 ريال سعودي للقطعة الواحدة.

العرض السابع: إكلير بالكاسترد بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.

العرض الثامن: كوكيز شنكي بسعر 14.95 ريال سعودي للعلبة الواحدة.

تعد فروع متجر بنده من أكثر فروع متاجر البيع بالتجزئة طرحًا للعروض والخصومات على أسعار المنتجات المختلفة.