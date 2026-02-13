ما هو رقم التأهيل الشامل الموحد وشروط الاستفادة من البرنامج للسعوديين

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هو رقم التأهيل الشامل الموحد وشروط الاستفادة من البرنامج للسعوديين

يحاول الكثير من الأشخاص التعرف على إجابة تساؤل ما هو رقم التأهيل الشامل الموحد وشروط الاستفادة من البرنامج للسعودية، وذلك لأن الأشخاص المستفيدين من تلك الخدمة يهتنون بالحصول على الرقم الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يقومون من خلاله بالاستفسار عن كل ما يريدونه حول برنامج التأهيل لذلك سوف نقوم بتوضيح ذلك في مقالنا هذا.

سوف نقوم بعرض الرقم الخاص بالتأهيل الشامل الخاص بوزارة الموارد البشرية في التالي:

الرقم الخاص بالتأهيل الشامل هو 19911

يستطيع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال هذا الرقم التعرف على كل ما يحتاجونه.

بالإضافة إلى ذلك فأن الوزارة تقوم بإتاحة مجموعة من وسائل الاتصال الأخرى، والتي يمكن من خلالها أن يتصل العميل بالبرنامج، ومن ضمن هذه الوسائل عنوان البريد الإلكتروني وهو [email protected].

وتقوم الوزارة بتقديم الإجابات التي تكون مناسبة مع جميع الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الأفراد.

ماهي معايير الحصول على دعم التأهيل الشامل

هناك الكثير من المعايير الهامة، والتي وضعتها وزارة الموارد الاجتماعية، والتي يجب توافرها في الشخص الذي سوف يقوم بالتقديم على برنامج التأهيل الشامل، وسوف نقوم بعرض هذه المعايير في السطور التالية:

لابد أن يكون الأشخاص المتقدمون للحصول على الراتب الخاص بالتأهيل الشامل يحملون الجنسية السعوديين.

يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قانطون دائمين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون هؤلاء المتقدمين مسجلون في وزارة الموارد الاجتماعية.

وبعد ذلك تقوم الوزارة بتقييم وضع مقدم الطلب حتى يتم التأكد من أنك مؤهل للحصول على ذلك القرض.

لابد أن لا يتجاوز الراتب الشهري الخاص بالمتقدم حوالى الأربعة ألاف ريال سعودي.

لابد أن يملك هذا الشخص ظروف خاصة، وهذه الظروف تكون محددة في الشروط الخاصة بالقبول مثال على ذلك الأمراض العقلية وأيضًا النفسية، بالإضافة إلى الأمراض العضوية والخلقية.

لابد أن يكون سن المتقدمون أقل من الخمسة وأربعون عامًا، مع وجود عدة استثناءات طبية، ومن ذلك مرض السرطان، وكذلك الفشل الكلوي.

لابد أن لا يكون هذا المستخدم لدية أي دعم حكومي ولا يجب أن يكون لدية سكن حكومي.

لا يجوز أن تتجاوز إقامة مقدم الطلب في أي مرفق صحي أو إعادة تأهيل ممول من الدولة ستة أشهر في السنة.

يجب على هؤلاء الأفراد الذين يريدون الحصول على راتب التأهيل الشامل المستندات المطلوبة من البرنامج.

وبذلك فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، والذي كان بعنوان ما هو رقم التأهيل الشامل الموحد وشروط الاستفادة من البرنامج للسعوديين ،وقد قمنا فيه بعرض جميع المعايير التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين أتمنى من الله سبحانه وتعالي أن تستفادوا من هذا العرض، وأن ينال أعجابكم، وأن يحظى باهتمامكم.