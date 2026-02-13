تكنولوجيا: توقف طرح HyperOS مؤقتاً مع تقليص شاومي لعملياتها من أجل العطلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اقترب موعد رأس السنة القمرية الصينية، ويبدو أن شاومي تخطط لأخذ استراحة من طرح تحديثات HyperOS خلال فترة العطلة هذه. وبحسب ما ورد، ستبدأ هذه الفترة من التوقف في 15 فبراير وتنتهي في 3 مارس 2026.

أوشكت شاومي على الانتهاء من طرح HyperOS 3. ففي أوائل فبراير 2026، أفاد متتبع “XiaomiTime” أن 95% من الأجهزة المخطط لها قد تلقت التحديث، ويبدو أن الأجهزة المتبقية لن يتم تحديثها جميعاً قبل مارس 2026.

وكما يذكر تقرير “XiaomiTime”، يبدو أن شاومي تخطط لعقد فترة عطلة طويلة نسبياً قريباً. ويرجع ذلك إلى رأس السنة القمرية الصينية، حيث ستمتد الاحتفالات بهذا الحدث القادم من 17 فبراير إلى 3 مارس 2026. ويُذكر أن الشركة قد بدأت في تقليص عملياتها، ولن تقدم أي تحديث رئيسي لنظام HyperOS حتى انتهاء فترة العطلة.

وفي الآونة الأخيرة، تلقى 20 جهازاً جديداً من سلاسل Redmi و Xiaomi تحديث HyperOS 3 المستقر، وحتى مع هذا التوقف، قد لا تكون الشركة متأخرة كثيراً في استكمال الطرح في الوقت المحدد. وللتذكير، وعدت العلامة التجارية بتحديث جميع الأجهزة العالمية المخطط لها بحلول مارس 2026.

لذا، حتى مع هذا التوقف المؤقت في طرح التحديثات، سيكون لدى شاومي وقت كافٍ لإنهاء تحديث الأجهزة المؤهلة المتبقية. وفي أخبار ذات صلة، واحتفالاً برأس السنة القمرية الصينية، أضافت العلامة التجارية ميزات جديدة لهواتف Xiaomi 17 Pro (سعر نسخة 12/256GB Pro حالياً 830.06 دولاراً على TradingShenzhen)، بما في ذلك العد التنازلي للعام الجديد والإيماءات الهوائية التي تضيء رسوم الألعاب النارية المتحركة. وهي متوفرة في تحديث HyperOS 3.0.44.0.WPCNXM.