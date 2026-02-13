تكنولوجيا: صور تخيلية تكشف عن جهاز Miyoo صدفي ببطارية قابلة للإزالة وميزات TrimUI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون Miyoo بصدد تطوير جهاز محمول جديد بتصميم صدفي (قابل للطي) مع بعض خيارات التصميم المثيرة للاهتمام. وتُظهر الصور المسربة أن الجهاز المحمول لا يحتوي فقط على بطارية قابلة للإزالة، ولكنه يستعير أيضاً بعض الميزات من جهاز “TrimUI Brick”.

ويُشاع أن TrimUI تطور جهازاً صدفياً قابلاً للطي على غرار “Retroid Pocket Flip 2”. والآن، ظهرت عروض CAD لجهاز صدفي آخر على الإنترنت، وبينما تفيد التقارير أن هذا الجهاز المحمول من تصميم Miyoo، إلا أن هناك جوانب من تصميمه يبدو أنها نُسخت من TrimUI.

وتُظهر الصور أن الجهاز المحمول سيكون له عامل شكل مشابه لجهاز “Game Boy Advance SP”. وكما هو متوقع، يحتوي الجهاز على لوحة اتجاهات (D-Pad)، وأزرار ABXY، وزرين على شكل كبسولة فوق لوحة الاتجاهات يبدو أنهما زرا “Start” و”Select”. ومع ذلك، هناك أيضاً ثلاثة أزرار مستديرة، محاطة بشبكة مكبر صوت على كل جانب.

وغالباً ما يرتبط وضع هذه الأزرار بأجهزة TrimUI المحمولة، لكن العلامات الموجودة على الأزرار مختلفة. فبينما تستخدم TrimUI أزرارها المستديرة الثلاثة للخيارات (Options) والبدء (Start) والتحديد (Select)، فإن الأزرار الموجودة في هذا الجهاز المحمول تحمل علامات دائرة ومربع ومثلث، ووظائفها غير معروفة حالياً.

ولا تتوقف أوجه التشابه مع TrimUI عند هذا الحد، حيث يوجد مفتاح تبديل محكم الملمس فوق زر الطاقة مباشرة على الجانب الأيمن من الجهاز. وهذا مشابه للمفتاح الموجود على جانب “TrimUI Brick” (المتوفر على أمازون مقابل 79.99 دولاراً).

كما تظهر الصور أن الجهاز المحمول يحتوي على مصباحي LED في الزاوية اليمنى العليا تماماً مثل “Miyoo Mini Flip”. وتشمل الميزات الأخرى للجهاز الصدفي أزرار كتف مصفوفة (in-line)، ومقبس صوت، ومنفذي USB، وفتحتين لبطاقة TF، وزرين صغيرين بين مقبس الصوت ومنفذ USB-C في الأسفل. ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في الجهاز المحمول هي أنه يحتوي على باب بطارية قابل للإزالة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للأجهزة المحمولة.

ولسوء الحظ، لا توجد معلومات حول تطوير الجهاز، لذلك من المستحيل القول ما إذا كان هذا مجرد مفهوم أم أنه قيد التطوير النشط.

