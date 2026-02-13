تكنولوجيا: Lava Yuva Star 3: هاتف اقتصادي يظهر لأول مرة بنظام Android 15 Go وشاشة 90 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب هاتف Yuva Star 3 من Lava نظام Android 15 Go Edition، وحماية IP64، وشاشة بحجم 6.75 بوصة وتردد 90 هرتز إلى الفئة الاقتصادية للغاية، حيث تشير تقارير البيع بالتجزئة إلى سعر 7,499 روبية هندية في الهند.

أعلنت Lava رسمياً عن Yuva Star 3، وهو هاتف ذكي جديد من الفئة الابتدائية موجه للسوق الهندية. وتُسلط الشركة الضوء على Android 15 Go Edition، وتصنيف IP64، وشاشة كبيرة بتردد 90 هرتز كنقاط بيع أساسية للجهاز. وفي حين أن صفحة المنتج الرسمية لشركة Lava لا تدرج السعر، تضع تقارير الطرف الثالث هاتف Yuva Star 3 عند 7,499 روبية (حوالي 90 دولاراً في وقت النشر) لتكوين واحد بسعة 4/64 جيجابايت، مع توقع توفره في مارس 2026.

العتاد: شاشة 90 هرتز مقترنة بشريحة Unisoc أقدم

يتميز Yuva Star 3 بشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة HD+ (720 × 1600) مع معدل تحديث 90 هرتز، وهو إدراج ملحوظ عند نقطة السعر هذه. ومع ذلك، فإن الأجهزة الداخلية متواضعة. يتم تشغيل الجهاز بواسطة Unisoc SC9863A، وهي مجموعة شرائح ثمانية النواة يعود تاريخها لعدة سنوات وعادة ما يتم إدراجها كجزء بدقة تصنيع 28 نانومتر.

وتقرن Lava تلك الشريحة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) فعلية سعة 4 جيجابايت، بالإضافة إلى 4 جيجابايت من “توسيع ذاكرة الوصول العشوائي” الافتراضية، و64 جيجابايت من التخزين الداخلي. وفي ورقة مواصفات Lava الخاصة، يتم إدراج التخزين القابل للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر microSD. وتزعم بعض قوائم الطرف الثالث ما يصل إلى 512 جيجابايت، لذلك من الأفضل التعامل مع هذا الرقم الأعلى كما ورد ما لم تقم Lava بتحديث الصفحة الرسمية.

المتانة والكاميرا: IP64 في الفئة الاقتصادية

في خطوة لا تزال غير شائعة نسبياً في الفئة الأقل من 8,000 روبية، يحمل Yuva Star 3 تصنيف IP64، الذي يغطي الحماية من الغبار ومقاومة رذاذ الماء. ويظل إعداد الكاميرا أساسياً، مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل موجودة في نتوء (Notch) على شكل قطرة ماء.

تشمل المواصفات الفنية الرئيسية الأخرى:

البطارية: سعة 5,000 مللي أمبير.

الشحن: 10 واط عبر USB-C (الشاحن مشمول في العلبة).

الأمان: مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب.

الاتصال: Dual 4G VoLTE و Wi-Fi و Bluetooth 4.2.

البرمجيات: التحول إلى Android 15 Go Edition

يعد تضمين Android 15 Go Edition مهماً لتكوين الأجهزة هذا. تم تصميم Android (Go edition) لتوفير تجربة محسّنة على الأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي المنخفضة والأجهزة الابتدائية من خلال إجراء مقايضات على مستوى نظام التشغيل لتحسين السرعة والأداء. ومن خلال اختيار إصدار Go، تشير Lava فعلياً إلى أن Yuva Star 3 يهدف إلى البقاء مستجيباً على أجهزة متواضعة، بدلاً من محاولة تشغيل إعداد Android كامل أثقل على منصة SC9863A.

