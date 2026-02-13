الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - توقعات طقس اليوم في السعودية 2026 المركز الوطني الأرصاد الأيام القادمة ncm.gov.sa الطقس اليوم وغدا

توقعات طقس اليوم في السعودية 2026 المركز الوطني الأرصاد الأيام القادمة ncm.gov.sa الطقس اليوم وغدا يعلن عنها المركز الوطني من خلال الموقع الرسمي له يوميًا، وهو ما يساعد السعوديون في معرفة أحوال الطقس، ومن خلال موقع لحظات نيوز يتم عرض توقعات طقس السعودية عبر المقال التالي لليوم والغد.

توقعات طقس اليوم في السعودية 2026

نشر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أنباء عن طقس اليوم والذي يتبين من خلاله حالة استقرار يسيطر عليها الأجواء الصيفية حيث الحرارة الشديدة على المنطقة الشرقية من المملكة وبعض الأجزاء من المناطق الوسطى.

على صعيد آخر تظهر الرياح المثيرة للأتربة التي تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من المدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة وخط الساحل الممتد من مكة إلى جازان.

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقع استقرار الطقس على هذا الحال اليوم في السعودية يمتد إلى الغد مع الإشارة إلى بعض التوقعات التي تحتاج من السعوديين أخذ الحذر.

والتي قد أوضح فيها أنه ما زالت هناك فرصة مُهيئة لهطول الأمطار الرعدية على بعض الأجزاء من جازان وعسير، وهو ما يستدعي على سكان هذه المناطق أخذ الحذر.

من خلال عرض توقعات طقس اليوم في السعودية 2026 المركز الوطني الأرصاد الأيام القادمة ncm.gov.sa الطقس اليوم وغدا تبين أن الطقس مستقر ولكن يخالطه تغيرات في بعض المناطق بين الرياح والأتربة والأمطار.