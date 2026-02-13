الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - أكثر من 20 فرصة عمل عن بعد في السعودية برواتب وحوافز تتوفر من خلال منصة العمل عن بعد، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن فرص للتوظيف لكل من يرغب في العمل عن بعد، وأن العمل لا يتضمن مجال واحد، ولكن توجد العديد من المجالات المتنوعة، وسنوضح تفاصيل أكثر من خلال موقع لحظات نيوز.

أكثر من 20 فرصة عمل عن بعد في السعودية برواتب وحوافز

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل عن بعد داخل المملكة العربية السعودية برواتب وحوافز جيدة، سنعرض أبرز الوظائف المطلوبة للعمل عن بعد، وهي:

مساعد إداري: يقوم بمساعدة الشئون الإدارية، والرد على العملاء، ويساعد على التقارير والمراسلات، ويكون جيد في اللغة العربية والكتابة الإبداعية، ولديه القدرة على العمل الجماعي، ويجيد اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

كاتب إداري: يقوم بكتابة التقارير اليومية، ومن ثم يرسلها إلى الإدارات المعنية.

محصل: يقوم بتحصيل المتعلقات المالية، ومتابعة العملاء، حيث يتمتع بدقة إنجاز العمل ويجيد العمل الجماعي.

كاتب بريدي: يعمل على الاتصال بالدوائر الحكومية، وإيصال الطرود البريدية، ويجب أن يتمتع بالقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات، ويجيد القيادة.

إخصائي تسويق: يقوم بالمتابعة والتسويق مع إدارة التسويق، ويمتلك مهارات تسويقية، ويجيد التسويق الإلكتروني.

كاتب استعلامات مركز خدمة عملاء: يعمل على كتابة استفسارات العملاء، ويقوم بمتابعة تلك الاستفسارات، ويجب أن يكون دقيقًا في إنجاز العمل، ويتمتع بالعمل الجماعي.

طريقة التقديم في فرص العمل عن بعد في السعودية

وفرت وزارة الموارد البشرية طريقة للتسجيل في أكثر من 20 فرصة عمل عن بعد في السعودية برواتب وحوافز، وتتمثل خطواتها في الآتي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية “من هنا“. قم بالدخول إلى بوابة العمل. انقر فوق أيقونة “حساب جديد”. ادخل إلى حساب عامل عن بعد. قم بإنشاء حساب خاص بك في هذه البوابة. قم برفع السيرة الذاتية الخاصة بك، حيث تتضمن جميع مهاراتك وخبراتك. في النهاية سيتضح لك ملفك التعريفي، ويمكنك من خلاله التقديم على أي وظيفة ترغب بها.

مزايا العمل عن بعد

توجد عدة مزايا مختلفة ومهمة للعمل عن بعد، والتي تتمثل في النقاط الآتية:

يساعد على تكوين فريق للعمل عن بعد.

يساعد على تزويدك بجميع المهارات اللازمة والمطلوبة في سوق العمل.

توفير إمكانية العمل في أي وقت، وفى أي مكان ترغب به.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف العمل عن بعد في السعودية

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بعض الشروط من أجل تنظيم العمل عن بعد، وتتمثل هذه الشروط في النقاط الآتية:

ألا يقل الموظف عن 18 عامًا، ولا يكون أكبر من 60 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم بعمل حساب جاري على منصة أبشر، “من هنا“.

يجب على المتقدم أن يمتلك كل الأجهزة التي يحتاج إليها للعمل.

طرق التواصل مع منصة العمل عن بعد السعودية

يوجد أكثر من 20 فرصة عمل عن بعد في السعودية برواتب وحوافز، لذلك يجب ملاحظة بعض الطرق التي توفرها منصة العمل عن بعد السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:

صفحة الاتصال بمنصة العمل عن بعد “من هنا“ رقم مركز خدمة العملاء 920002654 صفحة تويتر “من هنا“ صفحة لينكد إن “من هنا“

تعمل وظائف العمل عن بعد على توفير فرص أكبر ومميزات أكثر أهمية للارتفاع بمستوى دخل الأفراد، كما أن العمل عن بعد يساعد على تقليل نسبة البطالة، لذلك تعمل وزارة الموارد البشرية على توفير فرص عمل بأكبر قدر ممكن.

الأسئلة الشائعة

ما هو أفضل شغل اونلاين؟

يوتيوب.

هل يجوز العمل في وظيفتين؟

نعم.