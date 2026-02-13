الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - عبارات وكلمات تهنئة باليوم الوطني السعودي 2026

يستخدم الشعب السعودي عبارات وكلمات تهنئة باليوم الوطني السعودي، والذي من المقرر الاحتفال به في الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري، وهو من المناسبات الرسمية المهمة جدًا في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف لإحياء ذكرى توحيد المملكة واسترداد كافة الأراضي التي تفرقت منذ 93 عام، إلى أن جاء الملك عبد العزيز آل سعود وأعاد كافة الأراضي تحت راية واحدة معلنًا استقلال المملكة، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على أجمل العبارات والكلمات للتهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

يتبادل الشعب السعودي عبارات التهنئة خلال هذا اليوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأشهرها الواتس اب، وتتمثل عبارات التهنئة في التالي:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم الوطني لمملكتنا العزيزة.

كل عام وأنت بخير يا وطني العزيز.

أدامك الله سالم غانم لنا أيها الوطن العظيم.

عيد وطني سعيد أيها السعوديون.

اليوم الوطني لشموخ وعلو النفس بفضل وطننا العزيز.

كل عام ووطني هو مصدر فخري واعتزازي.

اللهم احفظ الوطن وكل بلاد المسلمين.

الدار دارنا والوطن وطننا وفخرنا فكل عام ونحن بألف خير.

نهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا اليوم العظيم من تاريخ أمتنا الحبيبة.

أدام الله لنا نور هذا الوطن المحبوب وجعله في مقدمة الدول على الدوام.

كل عام وأنت دار الأمان والعطاء يا واحتنا الخضراء.

دُمنا متوحدون تحت الراية الخضراء.

من قلب محب لوطنه أهديكم التهنئة القلبية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

فرحة الوطن هي أحب المناسبات على قلوبنا التي تستمر بها الأرواح بالفخر والحب والاعتزاز، فكل عام وأنتم مرفوعين الرأس.

اللهم احفظ لنا الوطن شعبًا وجيشًا وأمة وكل ما عليها.

إنه اليوم الذي نفتخر به فنحن أبناء الفرسان الشجعان الذين لطالما حرصوا على وحدة واستقلال هذا الوطن.

نسأل الله أن يحفظ البلاد والشعب السعودي وأن يعطيه عمرًا مديدًا من الرخاء.

أجدد دومًا حبي واعتزازي بهذا الوطن المحبوب.

تحتفل جميع أرجاء المملكة العربية السعودية بهذا اليوم العظيم، ويحرص شعبها كل الحرص على تقديم التهنئة القلبية لبعضهم البعض والتعبير عن الفرحة والسعادة بذكرى هذا اليوم العظيم، ويعتبر هذا اليوم من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بالمملكة.