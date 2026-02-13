شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل ينخفض بأكثر من 3% بعد خمس جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداولت عملة بيتكوين قرب مستوى 67 ألف دولار يوم الجمعة، مواصلة حالة الفتور الأخيرة، ومتجهة لتسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي، في ظل تبنّي المستثمرين موقفًا حذرًا وسط ضعف واسع في الأصول عالية المخاطر.

وسُجّلت أكبر عملة مشفّرة في العالم انخفاضًا بنحو 1% إلى 66,988.0 دولارًا بحلول الساعة 09:37 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:37 بتوقيت غرينتش)، بعد أن تراجعت إلى مستويات متدنية قرب 65 ألف دولار في الجلسة السابقة.

وباتت بيتكوين على مسار خسارة تقارب 5% خلال الأسبوع الجاري — وهو رابع هبوط أسبوعي متتالٍ. وقد واجهت العملة صعوبة في اكتساب زخم صعودي مستدام هذا الأسبوع بعد ارتدادها من قيعان سابقة، قبل أن تتراجع مجددًا باتجاه مستوى الدعم المسجّل الأسبوع الماضي قرب 60 ألف دولار.

بيتكوين تحت الضغط مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا عالميًا؛ وتباطؤ التضخم الأمريكي في يناير

امتد العزوف عن المخاطرة عبر الأسواق المالية، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا في وول ستريت خلال الليل، كما ضعفت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة، مع ضغط موجة بيع أوسع على معنويات المستثمرين.

وعادت المخاوف المرتبطة باضطرابات يقودها الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة يوم الخميس، مع عمليات بيع واسعة في أسهم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يتساءل المستثمرون عن مدى قدرة الأتمتة وأدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة على تقويض نماذج الأعمال التقليدية ومصادر الإيرادات.

في المقابل، أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الصادر يوم الجمعة أن ضغوط التضخم تراجعت بأكثر من المتوقع في يناير، ما قدّم إشارات أولية على احتمال استقرار بيئة الأسعار الأمريكية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. ويُعيد هذا المستوى التضخم إلى نطاقات شوهدت بعد فترة وجيزة من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات الأمريكية في أبريل 2025.

أما مؤشر الأسعار الأساسي — الذي يستثني الغذاء والطاقة — فقد ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين البالغة 2.5% لكلا القراءتين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الرئيسية بنسبة 0.2% بعد التعديل الموسمي، فيما زادت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3%. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعًا بنسبة 0.3% لكلا المؤشرين.

وساهمت قراءة التضخم الأضعف من المتوقع في رفع توقعات الأسواق بشأن تيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ورفع متداولو العقود الآجلة احتمالات خفض الفائدة في يونيو إلى نحو 83%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت بيانات وظائف أمريكية قوية نموًا متينًا في الوظائف غير الزراعية وتراجع معدل البطالة، ما قلّص الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

كما حدّ ذلك التقرير من تفاؤل الأسواق، وأسهم في إبقاء التداولات باهتة في بيتكوين وغيرها من الأصول المضاربية.

قيادات من قطاع التشفير تنضم إلى اللجنة الاستشارية للابتكار بهيئة CFTC

عيّنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية عددًا من كبار التنفيذيين في قطاع العملات المشفّرة ضمن لجنتها الاستشارية الجديدة للابتكار، في خطوة تؤكد تنامي دور الهيئة في الإشراف على أسواق الأصول الرقمية.

وتضم اللجنة كلاً من:

الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونغ

الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس

الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، فلاديمير تينيف

الرئيس التنفيذي لشركة Uniswap Labs، هايدن آدامز



وستتولى اللجنة تقديم المشورة بشأن التقنيات الناشئة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وتقاطعاتها مع أسواق المشتقات والعملات المشفّرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه السلطات الأمريكية على توضيح الأطر التنظيمية الناظمة للأصول الرقمية، مع توقعات واسعة بأن تضطلع هيئة تداول السلع الآجلة بدور محوري في صياغة القواعد المستقبلية لسوق التشفير.

أسعار العملات المشفّرة اليوم: أداء ضعيف للعملات البديلة

تداولت معظم العملات البديلة أيضًا على تراجع محدود يوم الجمعة.

وانخفضت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم، بأقل من 1% إلى 1,973.31 دولارًا.

كما تراجعت عملة XRP، ثالث أكبر عملة مشفّرة، بنسبة 0.8% إلى 1.38 دولار.