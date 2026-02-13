الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يبحث عن زخم جديد وسط إشارات متباينة – توقعات اليوم – 13-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-13 01:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تحرك زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل متذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في وقت تتوارد فيه بعض الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بينما يحاول الزوج في المقابل اكتساب زخم إيجابي قد يمنحه الفرصة لاستعادة عافيته والعودة إلى الصعود.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من قوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

على ضوء ذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تداولاته اللحظية القادمة، ولكن عليه اولاً عوده استقراره أعلى مستوى المقاومة المهم 1.1900، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 1.1970.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 ومستوى المقاومة 1.1950.

 

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد    

محمد يوسف

محمد يوسف

