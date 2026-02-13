الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعودية“هتاخد 1500 ريال مجانا” 1500 ريال سعودي مكرمة مالية للمتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني 93

تناشد حكومة المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي 93 المتقاعدين بتقديم مكرمة مالية تقديرًا لمساهمتهم القيمة في تنمية البلاد، وقد انتشرت العديد من الأخبار الجديدة حول رواتب التقاعد لشهر سبتمبر والمعاشات بشكل عام، هذا ومن بين أكثر الأخبار التي تم تداولها بين الموظفين ومستفيدي برامج الدعم، يذكر أن تم تخصيص مكرمة ملكية جديدة تتم صرفها للموظفين والمواطنين في هذا اليوم المميز، وتمكن خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع من تسهيل إجراءات المستفيدين للاستعلام عن أوامر الدفع الصادرة، ويتوقع أن تشهد رواتب المتقاعدين في المملكة صدور زيادة في شهر سبتمبر بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93.

مكرمة مالية للمتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني 93

في هذا العام، نحتفل باليوم الوطني السعودي الـ93، ولكن هناك خبر تحمله هذه الاحتفالية الوطنية يجعلها أكثر سعادة وبهجة للمتقاعدين، تم تخصيص مكرمة مالية خاصة بهم للاحتفال بتلك المناسبة العزيزة، إنها بادرة كريمة تبرز اهتمام الحكومة برعاية ودعم المتقاعدين، وتعزز الثقة والراحة في نفوسهم في هذا الوقت الفخور، هذه المكرمة تهدف إلى تكريم المتقاعدين عن خدماتهم وإسهاماتهم في تطور البلاد.

قيمة المكرمة المالية للمتقاعدين قيمة المكرمة المالية تختلف حسب درجة الوظيفة والخبرة التي حصل عليها المتقاعد خلال فترة عمله، فيما يلي قائمة بأحجام المكرمات المالية: للدرجات العليا وذوي الخبرات العالية: ستحصل على مكرمة مالية كبيرة تعكس مساهماتك الكبيرة في التطور والنجاح.

للدرجات المتوسطة والخبرات المتوسطة: ستحصل على مكرمة مالية مناسبة لإسهاماتك وخدماتك خلال فترة عملك.

للدرجات الأدنى والخبرات المحدودة: ستحصل على مكرمة مالية تعبر عن تقدير الحكومة لجهودك وإسهاماتك. نحن نشجع جميع المتقاعدين على استخدام هذه المكرمة المالية بطريقة تعزز رفاهيتهم الشخصية وتساهم في تحسين جودة حياتهم، نتمنى لجميع المتقاعدين عيد وطني سعيد وحياة مستقرة ومزدهرة.