كيف استعلم عن تاشيرة زيارة؟ استعلام عن طلب تأشيرة عائلية 1447 طلب زيارة عائلية

كيف استعلم عن تاشيرة زيارة؟ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها إتمام عملية الاستعلام؟ الزيارة العائلية هي واحدة من الحقوق التي تتيحها المملكة للمقيمين على أراضيها، حيث يتمكنون من خلالها التمكن من جلب عائلتهم في زيارة، في حالة صعوبة السفر في إجازة، لذلك سوف نتعرف من خلال لحظات نيوز عن طرق الاستعلام عن الزيارة العائلية للمقيمين.

كيف استعلم عن تاشيرة زيارة

تكمن الإجابة على السؤال القائل كيف استعلم عن تاشيرة زيارة، في استخدام واحدة من الطرق التالية:

1- الاستعلام عن تأشيرة الزيارة العائلية برقم الجواز

في إطار الحديث عن كيف استعلم عن تاشيرة زيارة، سوف نشير إلى الاستعلام من خلال رقم الجواز:

الدخول إلى منصة التأشيرات السعودية “من هنا“. تحديد نوع التأشيرة بأنها تأشيرة إنجاز من الخانة المخصصة لذلك. كتابة رقم الجواز ثم الضغط على استعلام. بمجرد الانتهاء من الخطوة السابقة سوف تتمكن من التعرف على كل المعلومات المتاحة حول التأشيرة.

2- متابعة طلب الزيارة من خلال رقم الطلب

استكمالًا لحديثنا عن كيف استعلم عن تاشيرة زيارة، سوف نتعرف على خطوات التعرف على الزيارة برقم الطلب:

الدخول إلى موقع التأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية. الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب. تحديد نوع الطلب. كتابة رقم الطلب ورقم الجواز في الأماكن المخصصة لذلك. كتابة رمز التحقق البصري. من خلال إتمام الخطوات السابقة سوف تتمكن من التعرف على المعلومات المتاحة حول الطلب.

3- الاستعلام بالطريقة التقليدية

في حالة إذا كنت تعاني من صعوبة استخدام التكنولوجيا، يمكنك إتمام عملية الاستعلام حول طلبك، من خلال الذهاب إلى أقرب مكتب تابع للجوازات بالقرب منك، لإتمام عملية الاستعلام.

الزيارة العائلية تعتبر واحدة من الوسائل التي توفرها المملكة للمقيمين فيها، حيث يمثلون نسبة ليس بالقليلة بها، لذلك عملت المملكة على توفير العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها الحصول على الحقوق المختلفة لتلك الفئة.