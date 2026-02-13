الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 صباحاً - بن ربيعان من أي العتبان؟ ومن هو الشيخ مسلط بن ربيعان؟ تعتبر القبائل هي السمة المميزة لشبه الجزيرة العربية، لذلك نجد أن القبائل العربية هناك قامت بإخراج العديد من الشخصيات البارزة والتي كان لها دور مميز بشكل كبير، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على أصل الشيخ مسلط بن ربيعان.

لكي نتمكن من التعرف على أصل الشيخ مسلط، يمكننا التعرف على نسبه بشكل أكبر، حيث إنه هو مسلط بن محمد بن حمود بن محصن بن حصن بن مسلم بن ربيعان بن نوار بن عفار، من ذوي ثبيت من الروقة من عتيبة، وهو ينتمي إلى أسرة ربيعان وهي سرة مشيخة يعود نسبهم إلى الثبتة من قبيلة عتيبة، وكانوا شيوخا على عتيبة كافة ببعض الفترات، وهم شيوخ فرع الروقة من عتيبة.

الشيخ مسلط وتوليه المشيخة

تولى المشيخة الخاصة بالعائلة وهو صغير، وقد حصل عليها نتيجة وفاة أخوه، وقد كان للشيخ مسلط الكثير من الأدوار الذي أثرت بشكل كبير في تاريخ العائلة والقبيلة التي ينتمي لها.

علاقاته مع العائلات الأخرى

للشيخ مسلط العديد من العلاقات التي كان لها دور في تاريخ القبيلة، يمكننا التعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

تعرضت أراضي الشيخ مسلط إلى الغزو من قبل آل سعود، والذي كان يرجع إلى أنه كان متخذ موقفًا حياديًا تجاه الخلاف الذي كان بين الأفراد التابعين لها للسيطرة على الأراضي السعودية.

وقد تمثلت علاقته بآل رشيد في السيطرة على الأبل التابعة لهم، مما تسبب في قيام الحرب بينهم.

المعارك التي خاضها

خاض عدد من المعارك، يمكننا أن نتعرف عليها بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

تعتبر معركة الدفينة هي أولى المعارك التي خاضها نتيجة اعتداء بني هادي على قافلة محملة بالتمور كانت تابعة لبني عتيبة، وقد نتج عتها أن قام مسلط بجمع أفراد وأمراء القبيلة، وكانت النتيجة هي الدخول في معركة كانت النهاية لصالحه بها.

تعتبر معركة طلال الثانية التي كانت نتيجة لعدم تهنئة الأمام سعود في انتصاره على أخيه الإمام عبد الله، نتيجة الحياد، لذلك قرر الأمام سعود تكوين جيش من العجمان ومطير وسبيع والسهول والدواسر لقتاله.

وقد علم الشيخ مسلط بذلك فقام بتجهيز جيشه الذي تكون من 800 مقاتل في مقابل 3000 مقاتل، فدار القتال من الصباح حتى الظهيرة، وكانت النتيجة هي انتصار الشيخ مسلط.

وبعد تلك المعركة بزمن وافته المنية وهو شيخ كبير، وكان يعاني في أخر أيامه من ضعف النظر والسمع.

من خلال التعرف على بن ربيعان من أي العتبان، يمكننا القول إن القبائل العربية في شبه الجزيرة ليست مجرد قبائل وعائلات فقط، بل إن تلك القبال كان لها دور هام في رسم خريطة شبه الجزيرة العربية السياسية بشكل كبير نتيجة أدوارها البارزة.