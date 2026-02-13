الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 صباحاً - كيف ابلغ عن عطل الكهرباء؟ رقم طوارئ الكهرباء المجاني 2026 رقم شركة الكهرباء السعودية

كيف ابلغ عن عطل الكهرباء؟ وما هو رقم طوارئ الكهرباء المجاني 2026 رقم شركة الكهرباء السعودية؟ حيث تعمل شركة المملكة العربية السعودية للكهرباء على توفير رقم من أجل الأعطال والطوارئ الموحد وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز.

كيف ابلغ عن عطل الكهرباء

تعمل شركة المملكة العربية السعودية للكهرباء على تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية والتي تسعى الشركة من خلالها إلى توفير كل ما يلزم السكان من درجات أمان وحلول ومساعدتهم في حالة وجود أي أعطال في الكهرباء والتي تم إيصالها.

حيث قدمت العديد من الأرقام من أجل المشتركين لتسهيل عملية التواصل والحصول على الدعم والمساعدة ومن أهم هذه الأرقام الرقم المجاني 933 للتحدث مع خدمات الدعم من أجل توفير المساعدة لهم وسرح كيفية الحفاظ على النفس.

أرقام شركة الكهرباء الضرورية

في إطار الإجابة عن سؤال كيف ابلغ عن عطل الكهرباء، يرجى العلم بأن شركة الكهرباء السعودية قد أتاحت الكثير من الأرقام التي يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المختلفة في المدن السعودية، حيث إنها أتاحت هذه الخدمات من أجل تقديم المساعدة لكافة السكان في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ونتعرف من خلال ما يلي على أرقام شركة الكهرباء الضرورية:

الرقم الموحد للدعم الفني: 933.

رقم خدمات المشتركين الكهرباء: 920001100.

رقم الشركة السعودية للكهرباء: 920000222.

من خلال الرقم الموحد المجاني الذي توفره شركة الكهرباء السعودية يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الشركة بشكل مباشر وفوري في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى.