سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 13-02-2026

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يعكس دخول زخم إيجابي جديد حول الزوج قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.