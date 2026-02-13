سعر الذهب يكسر خط ميل فرعي صاعد - توقعات اليوم – 13-02-2026

حاول سعر الذهب التقدم خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في مسعى لتعويض جزء من خسائره السابقة، مستفيداً من محاولاته تصريف التشبع البيعي الظاهر على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي يمنح السعر قدراً من الدعم الفني المؤقت.

ورغم ذلك لا تزال الضغوط قائمة مع استقرار التداولات دون المقاومة النفسية 5,000 دولار، إضافة إلى تأثر السعر بكسره لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ويزداد هذا الضغط مع تحركاته أسفل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من السلبية المحيطة ويحد من فرص التعافي السريع.

على هذا الأساس تميل توقعاتنا إلى هبوط سعر الذهب خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره دون سعر 5,000$، ليستهدف مستوى الدعم 4,800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 4,800$ ومستوى المقاومة 5,100$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط