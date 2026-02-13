سعر الدولار مقابل الفرنك يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 13-02-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصطدم الزوج بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما كبح من مكاسبه الأخيرة، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تلاشى سريع للزخم الإيجابي المحيط بالزوج، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.