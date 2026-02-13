سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-02-2026

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط بشكل نسبي مقارنة بحركة الزوج، ما يعكس تراجع سريع للزخم الإيجابي المحيط بالزوج.