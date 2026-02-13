الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 13-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-13 02:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع زوج الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط بشكل نسبي مقارنة بحركة الزوج، ما يعكس تراجع سريع للزخم الإيجابي المحيط بالزوج.

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

