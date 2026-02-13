سعر النفط خام برنت يعلن عن مواصلة الاتجاه التصحيحي الهابط – توقعات اليوم – 13-02-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستنداً إلى مستوى الدعم المهم 0.7090، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على التعافي والصعود من جديد.