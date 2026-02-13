الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 06:03 مساءً - رابط استعلام قرض الاسرة بنك التسليف يُتيح إمكانية التعرف على كافة الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الاستفادة من هذا القرض، بالإضافة إلى إتمام خطوات الاستعلام بسهولة ويُسر إلكترونيًا، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح هذا الرابط بما يجب أن يتبعه من خطوات.

رابط استعلام قرض الاسرة بنك التسليف

يمكن الاستعلام عن قرض الأسرة في بنك التسليف وهو بنك التنمية الاجتماعية والتعرف على أحقية الاستفادة منه أو لا إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي له “من هنا“.

حيث يتم من خلاله تسجيل الدخول إلى الخدمة عبر منصة النفاذ الوطني ومنها يتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بالخدمة والتي تستعرض المنصة من خلالها حالة استحقاق أو رفض طلب الحصول على القرض.

طريقة الاستعلام عن قرض الأسرة بنك التسليف

سهل بنك التسليف أمور الاستعلام الخاصة بها، سواءً كان المستعلم يرغب في معرفة قيمة القسط أو يرغب في معرفة ما إذا كان من المستحقين أو لا، ومن خلال ما يلي سنوضح الخطوات اللازمة للاستعلام:

الدخول إلى خدمة تمويل الأسرة بنك التسليف “من هنا”. النقر على توجه إلى الخدمة. تسجيل الدخول إلى البنك من خلال حساب النفاذ الوطني. إدخال رقم السجل المدني في الحقل المخصص له. الانتظار لتظهر نتيجة البحث من المنصة. ستظهر حالة القرض والاستفادة منه.

شروط تمويل الأسرة بنك التسليف

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الاستفادة من بنك التسليف والقروض التي يُقدمها للأسر من أجل إعانة المحتاجين على متطلباتهم الخاصة، وهي:

يجب ألا يتجاوز عُمر المقترض 70 سنة.

لا بُد من وجود كفيل لا يتجاوز عُمره الـ 55 سنة.

نصيب الفرد الراغب في الحصول على القرض من الدخل يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.

لا بُد أن يكون الدخل الشهري لمُقدم الطلب 14,500 ريال سعودي.

يمكن للمرأة المطلقة أو الأرملة الاستفادة من هذا القرض على أن تكون عائلة لأسرة مكونة من طفل أو أكثر.

يجب أن يكون الأبناء غير متزوجين ولا يشغلون وظيفة.

أحكام المستفيدين ممن يتجاوز عمرهم 60 سنة في قرض الأسرة

يمكن للأفراد الذين يتجاوز عمرهم الـ 60 سنة الاستفادة من قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف ولكن لهم بعض الأحكام الخاصة التي تختلف عن الأشخاص الآخرين، وهي:

من يتراوح عمره ما بين 60 ـ 65 سنة يكون التمويل له كحد أعلى 30,000 ريال سعودي.

من يتراوح عمره ما بين 65 ـ 70 سنة يكون الحد الأعلى للتمويل 18,000 ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

من أجل الاستفادة من قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف لا بُد من تقديم بعض الأوراق الرسمية التي سنوضحها من خلال النقاط التالية بموجب عرض رابط استعلام قرض الاسرة بنك التسليف:

الهوية الوطنية.

رقم الجوال المسجل على أبشر.

تعريف بالراتب حال يوجد.

سجل الأسرة بعدد الأفراد.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان.

أصبح من السهل التعرف على استحقاق قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف من خلال رابط استعلام قرض الأسرة بنك التسليف باستخدام رقم السجل المدني إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك ويكون الاستحقاق ناتج عن تطابق الشروط كاملة.

أسئلة شائعة

ما هو سقف تمويل الأسرة في بنك التسليف؟

100,000 ريال سعودي.

ما هي مدة التمويل في بنك التسليف لقرض الأسرة وطريقة السداد؟

مدة التمويل 5 سنوات بنظام سداد شهري.