أسعار النفط تقترب من تكبد خسائر أسبوعية مع انحسار مخاطر إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كان الين الياباني في طريقه لتسجيل أقوى مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام يوم الجمعة، وذلك بعد أن أدى الفوز التاريخي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي في الانتخابات إلى تهدئة بعض مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة للحكومة، في حين اتجه اليورو نحو تسجيل رابع خسارة يومية على التوالي.

هيمن الين على نشاط سوق الصرف الأجنبي هذا الأسبوع، لا سيما أن ارتفاعه خالف التوقعات الأولية التي رجّحت تسارع موجة بيع العملة اليابانية إذا ما حصلت تاكائيتشي على تفويض قوي في انتخابات يوم الأحد الماضي.

وبدلاً من ذلك، استعاد الين معظم الخسائر التي تكبدها قبيل الانتخابات. كما أدت التقلبات في أسواق الأسهم هذا الأسبوع إلى توجيه رؤوس الأموال نحو العملات منخفضة العائد التي ينظر إليها المستثمرون كملاذات آمنة، مثل الين والفرنك السويسري.

وخلال تعاملات الجمعة، جرى تداول الين على أساس أضعف قليلًا، ما دفع الدولار للارتفاع بنسبة 0.5% إلى 153.46 ين، إلا أنه ظل متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.7%، وهي الأكبر منذ نوفمبر 2024.

وأمام اليورو، كان الين مهيأً لتحقيق قفزة أسبوعية بنسبة 2.3%، وهي أقوى أداء له خلال عام. كما ارتفع بنحو 2.7% مقابل الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في SMBC: إن "نتيجة الانتخابات قد تُفسَّر على أنها تمثل نهاية لحالة عدم الاستقرار السياسي التي استمرت منذ يوليو من العام الماضي، ما يشير إلى أنه تم فك مراكز البيع على الين."

وأضاف: "قد لا يزال هناك مجال لمزيد من ارتفاع الين."

ومنذ انتخابات نهاية الأسبوع، شهدت الأسهم اليابانية موجة صعود قوية، في حين ارتفعت السندات الحكومية اليابانية (JGBs) والين تدريجيًا، في ما بدا أنه تصويت ثقة في خطط تاكائيتشي لتبني سياسة مالية أكثر مرونة، بعدما أكدت رئيسة الوزراء أن هذه السياسة ستكون مسؤولة واستبعدت اللجوء إلى ديون جديدة لتنفيذها.

وقال درو إدواردز، رئيس فريق أسهم اليابان في GMO: "نتوقع أن تكون إدارتها حارسًا مسؤولًا للسياسة المالية، حتى مع تطبيق إجراءات مستهدفة لتخفيف التضخم وتعزيز النمو."

ترقب بيانات التضخم

في الأسواق الأوسع، تحركت العملات في نطاقات ضيقة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لاحقًا، والتي قد تُسهم في تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى أن المتداولين يتوقعون خفضين للفائدة في 2026، على أن يكون أول خفض مرجحًا في يوليو.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "ما لم نشهد مفاجآت كبيرة في بيانات التضخم، أعتقد أن الأسواق ستكون راضية إلى حد كبير عن التسعير الحالي."

وأضافت: "نعتقد أن الدولار قد يواصل التحرك في نطاق عرضي على المدى القريب."

واتجه الدولار نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.7% مقابل سلة من العملات، تحت ضغط الشكوك بشأن متانة الاقتصاد الأساسي بعد سلسلة من قراءات سوق العمل، التي بدت قوية ظاهريًا لكنها كشفت عناصر ضعف في التوظيف.

تحركات العملات الأخرى

تراجع الدولار الأسترالي — أفضل العملات الرئيسية أداءً منذ بداية 2026 بعد صعوده في الأسابيع الأخيرة بدعم من تشدد البنك الاحتياطي الأسترالي — بنسبة 0.3% إلى 0.7073 دولار، لكنه ظل متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.9%.

أما الفرنك السويسري، الذي كان أيضًا من بين العملات المتفوقة هذا الأسبوع بارتفاع 0.8%، فاستقر عند 0.7695 فرنك.

وقالت جين فولي، كبيرة الاستراتيجيين في رابوبنك: "ما يملكه الفرنك السويسري هو أنه العملة الوحيدة تقريبًا التي تستوفي جميع معايير الملاذ الآمن التقليدية. وأعتقد أننا في بيئة يشعر فيها الناس بمزيد من القلق تجاه الدولار."

الكرونتان النرويجية والسويدية — اللتان تشهدان عادة أحجام تداول أقل بكثير من الفرنك السويسري — كانتا من بين أفضل العملات الرئيسية أداءً مقابل الدولار طوال 2025، وكذلك منذ بداية هذا العام، حيث ارتفعتا بنسبة 5.3% و3% على التوالي.

في أماكن أخرى من أوروبا، تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1863 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3613 دولار.