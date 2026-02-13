الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - ما هي شروط شركة مرابحة مرنة للتمويل الشخصي براتب 3000 ريال؟ إذ تداول بعض الأشخاص في المملكة العربية السعودية بعض الاستفسارات فيما يخص إحدى أهم شركات التمويل في السعودية، وذلك حتى يقوموا بسرعة التسجيل في حال انطبقت عليهم الشروط، وهذا ما سيهتم موقع لحظات نيوز بعرض تفاصيله.

ما هي شروط شركة مرابحة مرنة للتمويل الشخصي براتب 3000 ريال؟

شهدت الساحة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ظهور العديد من الشركات التي تعمل على تقديم التمويلات الشخصية للمواطنين باختلاف فئاتهم وذلك بما يشابه عمل البنوك، وكانت من ضمن تلك القائمة شركة المرابحة المرنة للتمويل التي بدأ سطوع نجمها منذ ما يزيد عن الـ 10 سنوات.

يأخذنا هذا الحديث إلى معرفة أهم خدمات شركة المرابحة المرنة للتمويل وهي تقديم مجموعة من الحلول المختلفة التي يحتاج إليها العميل بالإضافة إلى منحه تمويلًا شخصيًا يمكن الحصول عليه في حال توافرت فيه الشروط الآتية بلا استثناء:

لا بد أن يكون صاحب طلب التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

لو كان صاحب الطلب عاملًا في منشأة خاصة، فيجب أن يكون عمره 22 عامًا بحد أدنى، كما يشترط أن يكون راتبه 4000 ريال سعودي فيما فوق.

لو كان صاحب الطلب موظفًا في منشأة حكومية، فيجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وراتبه الشهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

يجب على صاحب طلب التمويل أن يقوم بتقديم كافة المستندات التي تُثبت صحة البيانات التي يدّعيها.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شركة مرابحة مرنة

في ضوء الحديث عن شروط الحصول على التمويل الشخصي من مرابحة مرنة، لا بد أن نُسلط الضوء على المستندات اللازم تقديمها والتي على أساسها يتم قبول أو رفض طلب التمويل الشخصي، وهي كما يلي:

الهوية الوطنية، أو الإقامة.

كشف حساب بنكي به بيان بالراتب الشهري.

خطاب من جهة العمل مُوضّح فيه طبيعة الوظيفة، وتاريخ بدء العمل، وقيمة الراتب الأساسي والإضافات مثل البدلات.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة

بعد أن عرفنا كافة تفاصيل إجابة سؤال ما هي شروط شركة مرابحة مرنة للتمويل الشخصي براتب 3000 ريال؟ نتطرق إلى الخطوة الفعلية والتنفيذية للحصول على ذلك التمويل وهي التقديم الإلكتروني، والذي يتم بالخطوات اليسيرة الآتية:

فتح البوابة الإلكترونية لشركة المرابحة المرنة للتمويل “من هنا“. يتم النزول لأسفل الصفحة الرئيسية، والنقر على تقدم بطلبك الآن. إدخال اسم صاحب الطلب بالكامل. تحديد اسم المنشأة التي يعمل لديها. كتابة رقم الجوال. إضافة البريد الإلكتروني. إدخال رمز الإحالة. تحديد إذا ما كان لدى صاحب الطلب سجلًا تجاريًا أم لا. تحديد هل تتلقى جهة العمل مدفوعات البطاقات الائتمانية أم لا. الموافقة على الشروط والأحكام، بعد قراءتها بتمعن. اختيار أنا لست برنامج روبوت. الضغط على أرسل الطلب.

طرق التواصل مع شركة مرابحة مرنة

بعد الإلمام بأهم تفاصيل الحصول على التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة، نوضح فيما يلي كيفية التواصل مع الشركة، وذلك من خلال الطرق العديدة التي أتاحتها الشركة حتى تتمكن من التفاعل والتواصل مع كافة عملائها، وذلك كما يلي:

تهدف شركة مرابحة مرنة على توفير كافة التسهيلات على التمويلات لجميع أفراد المملكة العربية السعودية، سواءً من ناحية شروط التمويل الشخصي، أو من ناحية توفير فترة سداد مرنة تصل لمدة 60 شهر.

اسئلة شائعة

هل شركة مرابحة مرنة مُرخصة؟

نعم، وهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

ما هي قيمة التمويل الذي تقدمه شركة مرابحة مرنة؟

يتراوح بين 5000 – 250000 ريال سعودي.