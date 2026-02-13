الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - يمكنك من خلال منصة أبشر الالكترونية التعرف على جميع عقوبات رفع الخدمات، واذا كنت تخضع لاحد هذه العقوبات أم لا، ويمكنك معرفة هذا الأمر بشكل الكتروني تماما ومن داخل المنزل وبطريقة سهله وسريعة، ويمكنك كذلك ايقاف الخدمات بشكل مؤقت، وفي هذا سوف نوضح لك تفاصيل متعددة بخصوص شروط رفع ايقاف الخدمات.

ما هي شروط رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا ومعرفة خطوات الإيقاف

يمكن لأي مواطن سعودي ان يقوم برفع ايقاف مؤقت للخدمات الصادرة من الجهات الحكومية، ويتم رفع الإيقاف من خلال بوابة ناجز والتي تم توفيرها الكترونيا لمساعدة المواطنين ومنعنا للدكسات في المكاتب الحكومية والجهات المختصة.

شروط إيقاف الخدمات بشكل مؤقت

يوجد عدة شروط يجب أن تتوفر يقوم بها الشخص لكي يتم بعدها إيقاف الخدمات بشكل مؤقت وهذه الشروط كما يلي:

ضرورة دفع المواطن السعودي المبلغ المستحق خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة ويتم دفعها لشخص الذي تم الحكم عليه وبشكل فوري.

تقوم الجهات المختصة بالخدمات انهاء جميع الاجراءات اللازمة، والأوراق المطلوبة، كما انه يتم إنهاء هذه الإجراءات في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام .

لا يلحق أي ضرر لأي شخص تابع للشخص الذي صدر بحقه قرار الإيقاف.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات

يقوم المواطن السعودي بطلب الاستعلام عن إيقاف الخدمات عن طريق الاتي:

اولا قم بتسجيل دخولك على الموقع الرسمي لبوابة ناجز الإلكترونية.

سوف يظهر لك مجموعة من الاختيارات قم بالنقر على خيار تنفيذ المتواجد.

بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام عن طلب تنفيذ وانتظر قليلا ومن ثم سوف يتم نقلك الى علامة تبويب جديدة.

سوف تظهر لك رسالة تم الاستعلام بنجاح.

في النهاية سوف يتم نقلك الى صفحة جديدة يتم فيها كتابة نوع الهوية ورقم الطلب.

إلى هنا نكون قد انتهينا من الإجابة عن سؤال ما هي شروط رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا ومعرفة خطوات الإيقاف ذكرنا لكم شروط الطلب وكذلك كيفية الاستعلام عنه ونرجو ان نكون قد افدناكم.