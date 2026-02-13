جدول صرف رواتب التأمينات 2026 لشهر سبتمبر وأكتوبر

الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 13 فبراير 2026 07:09 مساءً - جدول صرف رواتب التأمينات لشهر سبتمبر وأكتوبر تم تحديده من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والذي يتم فيه تحديد موعد من أجل الحصول على معاش التأمينات للأشخاص المعنيين والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، ويعتبر هذا المعاش معونة مادية يتم الحصول عليها كل شهر لإعانة المحتاجين، لهذا يقم موقع لحظات نيوز موعد صرف رواتب التأمينات شهر سبتمبر وأكتوبر.

جدول صرف رواتب التأمينات لشهر سبتمبر وأكتوبر

تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم راتب يكون بمثابة معاش اجتماعي يعيل الفئات المحتاجة للمساعدة، والذي يساعد الكثيرين على مواكبة غلاء الأسعار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، لهذا فإن جدول صرف رواتب التأمينات لشهر سبتمبر وأكتوبر جاء كما يلي:

صرف رواتب التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر يكون في أول يوم من الشهر الموافق 1/9/2026، ويأتي في الثاني من صفر 1447.

صرف رواتب التأمينات الاجتماعية لشهر أكتوبر يكون في الثاني من الشهر أي في 2/10/20263 والموافق السادس من ربيع الأول 1447.

طرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية السعودية

في حالة حدوث مشكلة في نزول التأمينات الاجتماعية الخاصة بك، ولم تتمكن من الحصول على المعاش لشهر معين، وترغب في تقديم شكوى من أجل النظر في المشكلة أو حلها، فيمكن ذلك من خلال التواصل مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على حل جميع مشكلات المستفيدين من الدعم وتجيب على جميع تساؤلاتهم، ويمكن التواصل معهم من خلال ما يلي:

التواصل مع التأمينات الاجتماعية في الرياض على الرقم 00966118087777.

الاتصال على الرقم 009668001243344 للمستفيدين في مدينة جدة.

أو الاتصال بمقر المؤسسة في الدمام على الرقم 00966136686666.

الاتصال على الرقم 00966125269777 في مكة المكرمة.

رقم التأمينات الاجتماعية في المدينة المنورة هو 00966148217333.

في ختام المقال نكون تعرفنا على جدول صرف رواتب التأمينات لشهر سبتمبر وأكتوبر، ويعتبر معاش شهر سبتمبر تم صرفه بالفعل، أما عن شهر أكتوبر فلم يأتي موعده، كما تعرفنا على طرق التواصل مع التأمينات الاجتماعية السعودية للاستفسار أو حل مشكلة.